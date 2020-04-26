Умер солист Кубанского казачьего хора Владимир Турченко
25 апреля стало известно, что скончался артист Кубанского казачьего хора Владимир Турченко
Владимир Турченко скончался 23 апреля на 73 году жизни. Его похоронили 26 апреля на кладбище в хуторе Ленина, сообщили на сайте коллектива.
Артист родился в 1947 году в селе Андреевка под Белгородом. Учился в Одесской консерватории, затем его приняли в ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского Флота.
Турченко приехал в Краснодар в 1987 году. На тот момент он уже был заслуженным артистом Украины. Певец стал участником Кубанского казачьего хора, исполнял в его составе песни «Дэ Крым за горамы», «Вдоль по Питерской», «Роспрягайтэ, хлопцы, конэй», «Хлеб — всему голова», «Боже Всэсыльный».
«Кубанский казачий хор много гастролировал. Из всех поездок Владимир Федорович привозил чемоданы подарков», — рассказал его коллега, Владимир Иванович Билаш.
Как писали Юга.ру, в феврале 2020 года в ДТП под Краснодаром погиб другой солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.