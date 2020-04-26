Умер солист Кубанского казачьего хора Владимир Турченко

Владимир Турченко скончался 23 апреля на 73 году жизни. Его похоронили 26 апреля на кладбище в хуторе Ленина, сообщили на сайте коллектива.

Артист родился в 1947 году в селе Андреевка под Белгородом. Учился в Одесской консерватории, затем его приняли в ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского Флота.

Турченко приехал в Краснодар в 1987 году. На тот момент он уже был заслуженным артистом Украины. Певец стал участником Кубанского казачьего хора, исполнял в его составе песни «Дэ Крым за горамы», «Вдоль по Питерской», «Роспрягайтэ, хлопцы, конэй», «Хлеб — всему голова», «Боже Всэсыльный».

«Кубанский казачий хор много гастролировал. Из всех поездок Владимир Федорович привозил чемоданы подарков», — рассказал его коллега, Владимир Иванович Билаш.

Как писали Юга.ру, в феврале 2020 года в ДТП под Краснодаром погиб другой солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.