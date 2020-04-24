В Сочи из-за карантина застряла цирковая труппа со слонами

В сочинском цирке в апреле продолжают жить животные, которых привезли сюда для выступления в конце марта. Так случилось из-за карантина

Цирковая московская труппа «Индира» приехала на гастроли в Сочи во второй половине марта. Артисты дали два представления, затем, 31 марта, в Краснодарском крае ввели карантин. Из-за него более 40 работников цирка уехали домой. Однако в городе остались животные, а также дрессировщики и технический персонал, который ухаживает за зверями.

«Мы должны были отработать в Сочи один сезон — примерно 1,5 месяца. Но вместо гастролей пока второй месяц на карантине», — рассказал 24 апреля порталу Юга.ру дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.

В Сочи вместе с Дементьевым-Корниловым остались 12 лошадей, верблюды, пони, лама, козели собаки. Также в цирке временно живут две слонихи — 11-летняя Марго и 35-летняя Притти.

Как выяснил журналист Юга.ру, слонов кормят свежими бамбуковыми побегами. Кроме того, в их рационе есть каши и овощи. Каждый день они прогуливаются во дворике цирка и репетируют на арене.

«Если все сложится удачно, мы планируем продолжить показ шоу в Сочи летом. Артисты и животные очень ждут, когда закончится самоизоляция и можно будет снова начать выступать», — заключил дрессировщик.

Как писали Юга.ру, сочинскому морскому зоопарку не хватает средств на корм животным. В условиях карантина в нем продолжают ухаживать за бегемотом, тюленями и крокодилами.