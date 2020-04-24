Жителя Кубани задержали за нападение на заправку в Адыгее

В апреле полицейские Адыгеи задержали 29-летнего жителя Краснодарского края, который подозревается в разбойном нападении на одну из автозаправок республики

Преступление было совершено весной 2019 года. Неизвестный ворвался с похожим на пистолет предметом на заправку, расположенную на трассе М4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи, избил охранника и похитил из кассы более 80 тыс. рублей.

«По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Оперативники изучили видеозапись с места происшествия, но нападавший не оставил "зацепок"», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Через год сотрудники полиции получили информацию о возможной причастности к этому преступлению жителя Краснодарского края. Молодой человек был задержан. На допросе он признался в преступлении. Его причастность также подтвердили в ходе оперативных мероприятий.

Полицейские установили, что это не единственный случай противоправной деятельности мужчины. Аналогичные факты были зарегистрированы и на территории Краснодарского края.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК России (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.