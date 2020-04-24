The Rolling Stones выпустили первый с 2012 года сингл, посвятив его изоляции
Британская рок-группа The Rolling Stones представила новый сингл Living in a Ghost Town
Название песни можно перевести как «Жизнь в городе-призраке». Это первая композиция, записанная с 2012 года. Как сообщается на официальном сайте группы, Rolling Stones работали над новой музыкой до ситуации, связанной с COVID-19.
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«И один конкретный трек, который мы записали — Living In A Ghost Town — действительно перекликается с тем, что мы переживаем сейчас, поэтому хотим поделиться этим с вами. Записано в Лос-Анджелесе, Лондоне и в изоляции», — говорится в сообщении.
В клипе зрители увидят улицы Лондона, Лос-Анджелеса, Кейптауна, Токио, Торонто и других крупных городов, опустевшие из-за пандемии коронавируса, написал телеканал «360».
Как писали Юга.ру, краснодарская группа TIHOTIHO в апреле выпустила бесконтактный клип на песню «Фантазия», снятый дистанционно по видеосвязи. Автором стал Иван Чистилин. Он в одиночку полностью срежиссировал, «снял» и смонтировал видео. Съемки проходили дома у каждого героя клипа по видеосвязи через приложение Google Duo.
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