Прошедшей зимой курорт «Роза Хутор» посетило более 800 тыс. гостей

Зимний сезон 2019/2020 оказался на месяц короче запланированного в связи с приостановкой работы с 28 марта по 1 июня из-за пандемии

Хотя сезон был закрыт преждевременно, с 13 декабря 2019-го по 27 марта 2020-го на «Роза Хутор» побывали 800 778 гостей. Это демонстрирует динамику посещаемости курорта даже немного выше прошлогодней (итог полного сезона 2018/2019 — 860 тыс.). Это связано с внедрением ряда новых опций для качественного и разнообразного отдыха на курорте, заявили в пресс-службе курорта 23 апреля. Благодаря единому ски-пассу впервые этой зимой гости курорта могли использовать около 177 км. трасс. С момента старта продаж по раннему бронированию и до 16 марта 2020 гости приобрели 2903 единых ски-пасса, из них 55 сезонных. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда было продано 1563 ски-пасса. Наиболее востребованы многодневные ски-пассы, их доля составила 74%, в прошлом — 59%.

В прошедшем сезоне гости курорта могли поучаствовать в RosaQuest. С 21 декабря и по 27 марта на курорте можно было одновременно кататься и проходить квест. Эта нестандартная форма более тесное знакомила с трассами и возможностями «Роза Хутор». Победители получали и дополнительные баллы на карту лояльности «Моя Роза», и ценные призы. Благодаря новым 3-5-дневным образовательным кэмпам для взрослых и детей, открытым Первой школой горных лыж и сноуборда, гости курорта могли совершенствовать свои навыки катания. Проходили коуч-сессии с разбором техники катания и рейс-курсы по трассам. В новом сезоне существенно обновили парк прокатного оборудования.

В декабре 2019-го в Горной Олимпийской деревне открылся еще один четырехзвездочный отель Ski Inn SPA Hotel, который оказался очень востребованным благодаря локации в зоне ski in/ski out, современному СПА-центру от Natura Siberica и комфортным номерам. На курорте открылись новые рестораны, кафе, магазины. Возможности аprès-ski были также существенно расширены за счет работы родельбана, высокогорных качелей, аэротрубы. В сезоне 2019/2020 на «Роза Хутор» прошли несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов: фестиваль LIve Fest-2020, «AFP Winter Edition 2020», Tinkoff Rosafest the Game 2020, с последнего Юга.ру публиковали подробный фоторепортаж. Главным спортивным событием на «Роза Хутор» стал Этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин — Rosa Ski Dream.

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