На Кубани ищут родственников пилота, погибшего в боях за «Голубую линию»

Краснодарский край

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В Краснодарском крае поисковики разыскивают родных Виктора Дорошенко, который погиб в воздушном бою в 1943 году

Виктор Петрович Дорошенко родился в 1909 году в Тихорецке, а во времена Великой Отечественной войны он был капитаном 3-го Гвардейского истребительного авиационного полка.

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Пилот погиб 10 июня 1943 года в бою за «Голубую линию» над хутором Голубовским, которого уже не существует. Позже останки летчика перезахоронили на мемориале «Вечный огонь» в Абинске. Поисковики на месте падения самолета нашли часть штурвала, который держал Дорошенко. Теперь этот артефакт хотят передать родственникам погибшего, сообщили 22 апреля в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Члены общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» восстановили картину последнего боя пилота: он сбил немецкого аса Рудольфа Митига, на счету которого был 101 советский самолет, и который еще при жизни был удостоен высшей военной награды фашистской Германии — рыцарского креста.

По воспоминаниям другого участника боя, гвардии майора Прокопенко, тело капитана Дорошенко выбросило из самолета при столкновении с землей. Он был похоронен на окраине аэродрома Абинска, расположенного примерно в 10 км от места боя, а впоследствии перезахоронен на мемориале.

Смотрите видео:

Поисковики просят жителей Тихорецка и других районов помочь в поиске родных Виктора Дорошенко. Информацию можно сообщить по телефону 8 (928) 20-50-830 либо по электронной почте tolbatovao@mail.ru.

«Голубая линия» или «Готенкопф» (буквально — «Голова гота») — условное наименование рубежей обороны немецких войск на краснодарско-таманском направлении (с января по февраль 1943 года).

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