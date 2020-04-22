На Кубани ищут родственников пилота, погибшего в боях за «Голубую линию»

В Краснодарском крае поисковики разыскивают родных Виктора Дорошенко, который погиб в воздушном бою в 1943 году

Виктор Петрович Дорошенко родился в 1909 году в Тихорецке, а во времена Великой Отечественной войны он был капитаном 3-го Гвардейского истребительного авиационного полка.

Пилот погиб 10 июня 1943 года в бою за «Голубую линию» над хутором Голубовским, которого уже не существует. Позже останки летчика перезахоронили на мемориале «Вечный огонь» в Абинске. Поисковики на месте падения самолета нашли часть штурвала, который держал Дорошенко. Теперь этот артефакт хотят передать родственникам погибшего, сообщили 22 апреля в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Члены общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» восстановили картину последнего боя пилота: он сбил немецкого аса Рудольфа Митига, на счету которого был 101 советский самолет, и который еще при жизни был удостоен высшей военной награды фашистской Германии — рыцарского креста.

По воспоминаниям другого участника боя, гвардии майора Прокопенко, тело капитана Дорошенко выбросило из самолета при столкновении с землей. Он был похоронен на окраине аэродрома Абинска, расположенного примерно в 10 км от места боя, а впоследствии перезахоронен на мемориале.