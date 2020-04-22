На пиратов из Нигерии завели дело за похищение моряков из Ростова

Ростовская область, В мире

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В Ростове-на-Дону завели уголовное дело за пиратство и похищение людей с судна в Нигерии

По версии следствия, 2 января неизвестные лица с оружием напали на членов экипажа и попытались угнать судно Ambika, находящееся в дельте реки Нигер Федеративной Республики Нигерия. Второй помощник капитана специально посадил судно на мель. Тогда нападавшие похитили троих моряков, двое из которых были жителями Ростовской области. Однако позже похищенные убежали от пиратов и прибыли в расположение вооруженных сил Нигерии.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 227 УК РФ (Пиратство организованной группой), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (Похищение человека организованной группой). Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Как писали Юга.ру, 5 января стало известно, что в результате нападения пиратов на судно Ambika в Гвинейском заливе в плен попали двое моряков российского происхождения и один индийского. Во время перестрелки погибло четыре члена вооруженной охраны корабля, двое были ранены.

Похищения людей Судоходство

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