В Сочи экскурсовод на карантине занялся созданием ювелирных картин
Ведущий экскурсовод Сочинского национального парка и дома-музея «Вилла "Надежда"» Константин Килин на карантине создает ювелирные картины
Мужчина делает портреты, украшенные дорогими камнями, сусальным золотом, жемчугом, хрусталем Сваровского, янтарем. Художник использует также парчу, бархат, бисер, шелк. Изображения получаются рельефными, на них играют свет и тень.
«Особенность работ Килина — сочетание современной живописи, сакрального искусства, фотографии и изящной вышивки, типичной для русской традиции XVII-XIX веков. Эти работы требуют точности, больших временных затрат», — отметили в пресс-службе Сочинского нацпарка.
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Килин — хореограф и перформер, много лет проживший в Италии. Секреты искусства вышивки и другой техники он перенял у женщин своей семьи, с детства наблюдая за тем, с какой легкостью его бабушка шила и вязала роскошные вещи.
«После очередной выставки мой жанр определили как ювелирные картины. Речь идет о филигранной вышивке, которая требует больших затрат, сил и энергии. Случается, работаю по 5-10 часов в день без перерыва. Но я люблю это дело, иначе у меня не получалось бы. Когда слышу отзывы о своих картинах, то вдохновляюсь и хочу продолжать», — поделился мастер.
По его словам, для каждого портрета он индивидуально подбирает камни, соответствующие определенному знаку зодиака, чтобы передать через картину их энергетическое влияние на человека.
Ранее Юга.ру рассказывали о сочинском художнике Владимире Кириленко, который в своей работе показал коронавирус в виде призрака с Землей в руках.
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