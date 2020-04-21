В Сочи экскурсовод на карантине занялся созданием ювелирных картин

«Особенность работ Килина — сочетание современной живописи, сакрального искусства, фотографии и изящной вышивки, типичной для русской традиции XVII-XIX веков. Эти работы требуют точности, больших временных затрат», — отметили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Мужчина делает портреты, украшенные дорогими камнями, сусальным золотом, жемчугом, хрусталем Сваровского, янтарем. Художник использует также парчу, бархат, бисер, шелк. Изображения получаются рельефными, на них играют свет и тень.

Килин — хореограф и перформер, много лет проживший в Италии. Секреты искусства вышивки и другой техники он перенял у женщин своей семьи, с детства наблюдая за тем, с какой легкостью его бабушка шила и вязала роскошные вещи.

«После очередной выставки мой жанр определили как ювелирные картины. Речь идет о филигранной вышивке, которая требует больших затрат, сил и энергии. Случается, работаю по 5-10 часов в день без перерыва. Но я люблю это дело, иначе у меня не получалось бы. Когда слышу отзывы о своих картинах, то вдохновляюсь и хочу продолжать», — поделился мастер.

По его словам, для каждого портрета он индивидуально подбирает камни, соответствующие определенному знаку зодиака, чтобы передать через картину их энергетическое влияние на человека.

Ранее Юга.ру рассказывали о сочинском художнике Владимире Кириленко, который в своей работе показал коронавирус в виде призрака с Землей в руках.