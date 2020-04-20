Суд сократил срок Константину Котову до полутора лет после того, как президента спросили о его деле

Ранее Юга.ру писали о деле Константина Котова. Оппозиционера задержали 10 августа 2019 во время несогласованной акции протеста в Москве за честные выборы в гордуму. Парня обвинили по статье 212.1 (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В сентябре Тверской районный суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Дело, наравне с историей Павла Устинова, вызвало широкий общественный резонанс.

Во время пресс-конференции 19 декабря журналисты обратили внимание президента Владимира Путина на решение суда. Тогда Путин сообщил, что «услышал» и «посмотрит». В конце января президент поручил генеральному прокурору рассмотреть приговор, после чего ведомство попросило у кассационного суда снизить срок Котову до одного года.

2 марта суд постановил отменить приговор активисту и пересмотреть его. 20 апреля Мосгорсуд, которому передали дело на новое рассмотрение, сократил срок до полутора лет, пишет «Медуза».

Ранее по этой статье был приговорен только один человек — оппозиционер Ильдар Дадин. Статья появилась в УК РФ в 2014 году.