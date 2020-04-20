В Краснодаре попытались провести виртуальный митинг в «Яндекс.картах», но модераторы удалили все сообщения
После того, как 20 апреля жители Ростова провели виртуальный митинг в «Яндекс.Картах», жители Краснодара попытались устроить аналогичное мероприятие в своем городе
Напомним, 20 апреля жители Ростова начали массово размещать сообщения в «Яндекс.Картах». В основном реплики пользователей появлялись на площади Советов.
Люди жаловались на недостаточную помощь государства при режиме самоизоляции: они требовали «простить кредиты», «отменить коммунальные платежи» и «соблюдать Конституцию». Также жители города сообщали о том, что им не хватает денег, и просили ввести режим ЧС.
Аналогичный виртуальный протест начал разворачиваться и в «Яндекс.картах» Краснодара. Скрины онлайн-митинга появились в телеграм-канале «Туподар». Жители пожаловались на то, что не могут попасть в больницы, потребовали «реальную помощь» и спросили о том, когда предоставят «беспроцентные кредиты бизнесу».
«Филиалы митинга», как уточнили в «Туподаре», организовали на Главной городской площади, а также на территории ТРЦ «Галерея».
Однако в 19:00 ни одного сообщения на этих участках не осталось. В пресс-службе «Яндекс.Навигатора» отметили, что в приложении удаляют и модерируют сообщения, которые не имеют отношения к теме дороги либо содержат мат. Кроме того, в случаях, когда таких сообщений становится слишком много, они автоматически убираются, чтобы не мешать навигации пользователей, сообщила компания «Ведомостям».
Как ранее писали Юга.ру, в этот же день в России прошел еще один протест, только в этот раз не виртуальный. В Северной Осетии более 1,5 тыс. человек собрались на стихийный митинг против режима самоизоляции.
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Несанкционированные виртуальные митинги проходят в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Собравшиеся требуют сделать что-нибудь. Ещё один виртуальный митинг начался на Театральной площади. Модераторы Яндекса начали задержание митингующих. #митингикраснодара #краснодар #ростовнадону #typodar #виртуальныймитинг #КраснодарскиКрай #ростовскаяобласть #ростов
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