В Краснодаре попытались провести виртуальный митинг в «Яндекс.картах», но модераторы удалили все сообщения

После того, как 20 апреля жители Ростова провели виртуальный митинг в «Яндекс.Картах», жители Краснодара попытались устроить аналогичное мероприятие в своем городе

Люди жаловались на недостаточную помощь государства при режиме самоизоляции: они требовали «простить кредиты», «отменить коммунальные платежи» и «соблюдать Конституцию». Также жители города сообщали о том, что им не хватает денег, и просили ввести режим ЧС.

Напомним, 20 апреля жители Ростова начали массово размещать сообщения в «Яндекс.Картах». В основном реплики пользователей появлялись на площади Советов.

Аналогичный виртуальный протест начал разворачиваться и в «Яндекс.картах» Краснодара. Скрины онлайн-митинга появились в телеграм-канале «Туподар». Жители пожаловались на то, что не могут попасть в больницы, потребовали «реальную помощь» и спросили о том, когда предоставят «беспроцентные кредиты бизнесу».

«Филиалы митинга», как уточнили в «Туподаре», организовали на Главной городской площади, а также на территории ТРЦ «Галерея».