В Краснодаре попытались провести виртуальный митинг в «Яндекс.картах», но модераторы удалили все сообщения

Несанкционированные виртуальные митинги проходят в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Собравшиеся требуют сделать что-нибудь. Ещё один виртуальный митинг начался на Театральной площади. Модераторы Яндекса начали задержание митингующих. #митингикраснодара #краснодар #ростовнадону #typodar #виртуальныймитинг #КраснодарскиКрай #ростовскаяобласть #ростов