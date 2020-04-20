Власти Кубани рассказали подробности о трех умерших с коронавирусом
В Краснодарском крае к 20 апреля скончались еще три пациента с коронавирусом
За последние сутки в России коронавирус зафиксировали у 4 тыс. 268 жителей 76 регионов. В Краснодарском крае заболели 34 человека в возрасте от 5 до 85 лет. Оперштаб Кубани рассказал, что к 20 апреля в регионе зарегистрировали три новые смерти от COVID-19.
В краевой столице накануне скончался 41-летний местный житель. По данным оперштаба, с 1 по 9 апреля он был в командировке в Москве. 10 апреля мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Его госпитализировали в городскую больницу № 3 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией и сахарным диабетом. С 13 апреля его подключили к аппарату ИВЛ, однако 19 апреля мужчина умер. Тест на коронавирус показал положительный результат. Напомним, днем ранее в той же больнице умерла 62-летняя пациентка с коронавирусом.
Другой случай произошел в Выселковской ЦРБ — там скончался 82-летний пенсионер с острым коронарным синдромом. При обследовании у него диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию. Также он страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Анализ на коронавирус также оказался положительным. 12 апреля пациента перевели в Усть-Лабинскую ЦРБ и подключили к аппарату ИВЛ, а 19 апреля мужчина скончался.
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Третью смерть от коронавируса зафиксировали в Ленинградской ЦРБ. 8 апреля 61-летний пациент поступил в Ейскую ЦРБ с диагнозом внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония, рак легкого, 13 апреля его перевели в Ленинградскую ЦРБ и подключили к аппарату ИВЛ. Коронавирус был лабораторно подтвержден. 18 апреля пациент умер.
Таким образом, число летальных исходов от коронавируса в Краснодарском крае достигло восьми. Первый заболевший умер 7 апреля в Лабинской ЦРБ. Через день скончались два паценнта в Краснодаре и Новороссийске. Четвертый и пятый летальные исходы были зафиксированы 18 и 19 апреля в краевом центре.
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