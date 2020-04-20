Власти Кубани рассказали подробности о трех умерших с коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус зафиксировали у 4 тыс. 268 жителей 76 регионов. В Краснодарском крае заболели 34 человека в возрасте от 5 до 85 лет. Оперштаб Кубани рассказал, что к 20 апреля в регионе зарегистрировали три новые смерти от COVID-19.

В краевой столице накануне скончался 41-летний местный житель . По данным оперштаба, с 1 по 9 апреля он был в командировке в Москве. 10 апреля мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Его госпитализировали в городскую больницу № 3 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией и сахарным диабетом. С 13 апреля его подключили к аппарату ИВЛ, однако 19 апреля мужчина умер. Тест на коронавирус показал положительный результат. Напомним, днем ранее в той же больнице умерла 62-летняя пациентка с коронавирусом.