Центр финансовой грамотности обучил 304 тыс. граждан за 6 лет
Социально-образовательный проект банка «Центр-инвест» повышал финансовую грамотность с помощью бесплатных консультаций, лекций и семинаров
Эти форматы обучения пользуются популярностью у разных групп населения — от школьников и студентов до преподавателей, предпринимателей и пенсионеров. Об этом в пресс-службе банка сообщили 20 апреля.
В апреле 2014 года банк «Центр-инвест» запустил первый в РФ Центр финансовой грамотности совместно с Южным федеральным университетом. Сегодня в рамках проекта работает 5 центров: в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде, Волгодонске.
Центр финансовой грамотности позволяет абсолютно бесплатно получить знания о современном финансовом мире, рисках и доходах, приобрести навыки принятия финансовых решений и умения прогнозировать их последствия для себя и окружающих.
За 6 лет специалисты и волонтеры Центра:
- организовали 3877 мероприятий;
- проконсультировали 304 тыс. человек по управлению личными финансами;
- обучили 2150 волонтеров для финансового просвещения в РФ и за ее пределами;
- помогли 830 стартапам начать работу;
- провели самый большой онлайн-урок по финансовой грамотности для школьников, в котором участвовало 280 учебных заведений РФ.
«Дистанционная экономика обязывает нас меняться. Все семинары мы перевели в онлайн, но это затронуло не только нас: под новые реалии экономики наши слушатели уже трансформируют свой бизнес, действующий и потенциальный. И мы готовы помогать всем. Сейчас очень важны знания об удаленной связи, рациональном потреблении и планировании семейного бюджета. Мы уверены, что каждый, кто прошел наши занятия или просто подписан на нас в соцсетях, успешно справится с современными финансовыми вызовами», — сказал руководитель Центра финансовой грамотности ПАО КБ «Центр-инвест» Владислав Соленый.
Сбербанк рассказал о защите клиентов:
Во всех Центрах финансовой грамотности для школьников ведутся занятия по планированию бюджета, личной финансовой безопасности. Студенты изучают основные финансовые инструменты и правила кредитной нагрузки и кибербезопасности.
Для работающих граждан разработаны спецкурсы по основам инвестирования, кибербезопасности, рационального использования кредитных продуктов и ответственном потреблении. Подробнее можно узнать на сайте знания-сила.рф.
В Центрах есть и акселерационная программа банка «Центр-инвест» — она создана для успешного старта начинающих предпринимателей и нового роста действующих бизнесов.
Социально-образовательные проекты банка «Центр-инвест» отражают ответственное отношение к развитию общества и росту грамотности в регионах присутствия — это соответствует принципам ESG.
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