Центр финансовой грамотности обучил 304 тыс. граждан за 6 лет

Эти форматы обучения пользуются популярностью у разных групп населения — от школьников и студентов до преподавателей, предпринимателей и пенсионеров. Об этом в пресс-службе банка сообщили 20 апреля.

В апреле 2014 года банк «Центр-инвест» запустил первый в РФ Центр финансовой грамотности совместно с Южным федеральным университетом. Сегодня в рамках проекта работает 5 центров: в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде, Волгодонске.

Центр финансовой грамотности позволяет абсолютно бесплатно получить знания о современном финансовом мире, рисках и доходах, приобрести навыки принятия финансовых решений и умения прогнозировать их последствия для себя и окружающих.