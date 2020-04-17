«Ростелеком» провел цифровые сервисы в центральную больницу Дербента

В старейшем медицинском учреждении Дагестана сотрудники компании организовали 18 точек подключения к оптической инфраструктуре. Треть из них были подключены в рамках проекта по обеспечению интернетом лечебно-профилактических учреждений страны; остальные — с целью охватить цифровой связью и сервисами на ее основе разветвленную сеть больницы в разных районах города. В их числе — детские и взрослые отделения, женская консультация и роддом, стоматология и стационарные отделения.

Теперь у ЦГБ Дербента есть возможность организовать единый колл-центр для записи и приема пациентов и подключить номер «Горячей линии». Созданная «Ростелекомом» на базе больницы цифровая инфраструктура позволяет проводить совещания по видеоконференцсвязи, участие медперсонала в вебинарах, телеконференциях и иных проектах дистанционного образования и повышения квалификации. Кроме того, теперь дербентские врачи смогут оказывать медпомощь дистанционно с помощью видеоконсультаций онлайн и других технологий телемедицины.