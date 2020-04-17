«Ростелеком» провел цифровые сервисы в центральную больницу Дербента
«Ростелеком» подключил широкополосный интернет Центральной городской больнице (ЦГБ) Дербента
В старейшем медицинском учреждении Дагестана сотрудники компании организовали 18 точек подключения к оптической инфраструктуре. Треть из них были подключены в рамках проекта по обеспечению интернетом лечебно-профилактических учреждений страны; остальные — с целью охватить цифровой связью и сервисами на ее основе разветвленную сеть больницы в разных районах города. В их числе — детские и взрослые отделения, женская консультация и роддом, стоматология и стационарные отделения.
Теперь у ЦГБ Дербента есть возможность организовать единый колл-центр для записи и приема пациентов и подключить номер «Горячей линии». Созданная «Ростелекомом» на базе больницы цифровая инфраструктура позволяет проводить совещания по видеоконференцсвязи, участие медперсонала в вебинарах, телеконференциях и иных проектах дистанционного образования и повышения квалификации. Кроме того, теперь дербентские врачи смогут оказывать медпомощь дистанционно с помощью видеоконсультаций онлайн и других технологий телемедицины.
Интервью с топ-менеджером южного «Ростелекома»:
«В числе приоритетов нашей компании — обеспечение цифровой связью и технологиями ключевых сегментов соцсферы: медицины, образования и госуслуг для населения. Наши сервисы помогают продвигать образовательные проекты, давать доступ к медуслугам, в том числе — онлайн. На базе цифровых услуг происходит совершенствование инфраструктуры городов и сел республики», — рассказал директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.
«Новые сервисы помогают оперативно решать важные задачи, особенно это стало актуально при пандемии: по телефону “горячей линии” наши специалисты принимают вызовы граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы заражения, консультируют их и предотвращают панику и нежелательные действия со стороны больных и родственников. Недавно на базе больницы прошло удаленное заседание медсовета южного территориального округа “Взаимодействие медицинских служб ЮТО в режиме противодействия пандемии коронавируса”», — рассказал главный врач ЦГБ Дербента Абдулкафар Шихмагомедов.
Сегодня в республике Дагестан «Ростелеком» подключил 29 медучреждений к интернету по оптической сети. В их числе КБ «РЖД-Медицина» в Махачкале, ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная поликлиника», ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника», ГБУ «Хасавюртовский межрайонный диагностический центр» и другие стратегические объекты системы здравоохранения в регионе.
Подробно об услугах компании для юрлиц можно узнать на сайте и подать заявку на подключение по телефону 88002003000.
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