Газовики напомнили, что коронавирус не распространяется по вентиляции

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

«Газпром газораспределение Краснодар» напомнил населению, что перекрытие вентиляционных каналов может быть опасно для жизни

В интернете распространяется информация о том, что для борьбы с коронавирусом нужно плотно заклеивать вентиляционные каналы и закрывать другие притоки воздуха в квартиру — будто бы это останавливает распространение инфекции.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Краснодар» сообщают, что эта информация не соответствует действительности, и расценивают ее как очередной слух о коронавирусе, распространяемый в соцсетях. В помещениях, где работают газовые приборы, необходима постоянная циркуляция воздуха — это важное правило безопасности.

Недавние фейки:

Коронавирус не распространяется между квартирами по вентиляции. Но если ее перекрыть, циркуляция воздуха в помещении прекратится, и в нем скопится угарный газ. Это опасно, в том числе — отравлением угарным газом.

Специалисты советуют незамедлительно звонить 04 (104 или 112 с мобильного телефона) при ощущении запах газа в помещении.

Компания «Газпром газораспределение Краснодар» призывает граждан бережно относиться к своему здоровью, не верить слухам и обращаться к специалистам по всем вопросам, касающимся работы газового оборудования.

Как сообщали Юга.ру, жительницу Белореченска оштрафовали на 30 тыс. рублей за размещение в соцсетях ложной информации о распространении коронавируса в регионе. 

Благоустройство Газ Газпром Жилье Коронавирус

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре во время карантина продолжили ремонт некоторых дорог и реконструкцию трех скверов
Аэропорт Краснодара перешел на сокращенный режим работы
В Краснодаре начали работать шесть карантинных постов
В Сочи фельдшеры скорой заразили коронавирусом своего ребенка и племянницу
Всех въезжающих в Краснодарский край будут отправлять на обязательный карантин
В Махачкале умерла беременная женщина с коронавирусом

Лента новостей

Мнения

Болеют ли дети COVID-19?

Врач-педиатр собрал все имеющиеся данные

Статьи

Рейнский водопад, Гранд‑канал в Венеции и деревня Санта‑Клауса в прямом эфире

Шесть трансляций для онлайн-путешествий

Статьи

Люди для людей

Кто помогает во время карантина, как стать волонтером или получить поддержку

Реклама на портале