Газовики напомнили, что коронавирус не распространяется по вентиляции

«Газпром газораспределение Краснодар» напомнил населению, что перекрытие вентиляционных каналов может быть опасно для жизни

В интернете распространяется информация о том, что для борьбы с коронавирусом нужно плотно заклеивать вентиляционные каналы и закрывать другие притоки воздуха в квартиру — будто бы это останавливает распространение инфекции.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Краснодар» сообщают, что эта информация не соответствует действительности, и расценивают ее как очередной слух о коронавирусе, распространяемый в соцсетях. В помещениях, где работают газовые приборы, необходима постоянная циркуляция воздуха — это важное правило безопасности.