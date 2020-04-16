Газовики напомнили, что коронавирус не распространяется по вентиляции
«Газпром газораспределение Краснодар» напомнил населению, что перекрытие вентиляционных каналов может быть опасно для жизни
В интернете распространяется информация о том, что для борьбы с коронавирусом нужно плотно заклеивать вентиляционные каналы и закрывать другие притоки воздуха в квартиру — будто бы это останавливает распространение инфекции.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Краснодар» сообщают, что эта информация не соответствует действительности, и расценивают ее как очередной слух о коронавирусе, распространяемый в соцсетях. В помещениях, где работают газовые приборы, необходима постоянная циркуляция воздуха — это важное правило безопасности.
Недавние фейки:
Коронавирус не распространяется между квартирами по вентиляции. Но если ее перекрыть, циркуляция воздуха в помещении прекратится, и в нем скопится угарный газ. Это опасно, в том числе — отравлением угарным газом.
Специалисты советуют незамедлительно звонить 04 (104 или 112 с мобильного телефона) при ощущении запах газа в помещении.
Компания «Газпром газораспределение Краснодар» призывает граждан бережно относиться к своему здоровью, не верить слухам и обращаться к специалистам по всем вопросам, касающимся работы газового оборудования.
Как сообщали Юга.ру, жительницу Белореченска оштрафовали на 30 тыс. рублей за размещение в соцсетях ложной информации о распространении коронавируса в регионе.
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