В Геленджике открыли новую станцию для тушения лесов из-за осложненной ситуации с пожарами

Власти Краснодарского края 14 апреля рассказали о противопожарных мерах в крае, в том числе о создании новой лесопожарной станции

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на 15 апреля, в крае действует повышенный класс пожарной опасности. За последние сутки в регионе зарегистрировали девять случаев загорания лесной растительности и два лесных пожара. Общая площадь возгораний лесной подстилки достигла 844 га. В регионе ввели противопожарный режим.

В пресс-службе краевой администрации 14 апреля напомнили, что причиной большинства пожаров становится человек. Поэтому в регионе ограничили въезд автомобилей в леса и запретили разведение костров. Кроме того, в Геленджике открыли лесопожарную станцию. Она стала 11-й в регионе, сейчас для нее закупают технику и набирают штат, добавили в администрации края.

Напомним, с начала апреля в разных районах Кубани действуют лесные пожары. Сначала крупный лесной пожар произошел 2 апреля в лесу под Новороссийском. Через пять дней пожар начался в Туапсинском районе. Из-за осложненной ситуации власти ввели там режим ЧС. 11 апреля пожарным пришлось тушить лесную подстилку в Северском районе.