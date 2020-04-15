Власти Сочи попросили жителей курорта воздержаться от посещения кладбищ

Администрация Сочи в апреле рекомендовала жителям курорта не посещать места захоронения и взяла на себя уборку кладбищ к Радонице

В Краснодарском крае вечером 31 марта из-за распространения коронавируса ввели карантин. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска . Карантинный режим продлили до 18 апреля, но ввели некоторые послабления. В частности, с 12 апреля граждане могут передвигаться на машине внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00 без спецпропуска, в это время в регионе работает «беспропускное окно».

В администрации Сочи граждан призвали не нарушать карантин ради посещения кладбищ в канун Радоницы, которая в этом году выпала на 28 апреля. В районах Сочи уже заключили муниципальные контракты с подрядными организациями, которые займутся покосом травы, обрезкой и побелкой деревьев, покраской ограждений и бордюров, вывезут мусор.

«Контролировать соблюдение ограничительных мер будут мобильные отряды самоконтроля. Они будут рекомендовать гражданам воздержаться от посещения кладбищ», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Представитель пресс-службы напомнила, что на курорте продолжают действовать ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Они распространяются на все места массового скопления людей, в том числе на посещение кладбищ.

«Исключительной причиной являются похороны. Но на церемонии не должно присутствовать более десяти человек. Необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Все сочинские предприятия по организации похоронного дела обеспечены пропусками», — заключили в мэрии.

Всего в Сочи 107 кладбищ, 52 из которых — муниципальные.