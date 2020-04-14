Симфонический оркестр Сочи выступил с концертом из дома

Каратин в Краснодарском крае ввели 31 марта, а позже его продлили до 18 апреля, но некоторые ограничения при этом ослабили. В регионе по-прежнему закрыты все учреждения культуры, а людям запрещено покидать дом без необходимости.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Сочи 14 апреля, музыканты симфонического оркестра продолжают заниматься музыкой дома. Каждый из них снял на телефон свою партию «Ленинградской» симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича.

«Все эти записи мы смонтировали в один пятиминутный ролик, который можно посмотреть и послушать в YouTube и в социальных сетях», — сказал художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в начале апреля сочинский саксофонист устроил концерт на балконе.