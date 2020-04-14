«Билайн» повысил надежность сети в связи с ростом трафика на юге РФ

Партнерский Краснодарский край, Ставропольский край

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«Билайн» увеличил на 30% пропускную способность сети на фоне роста голосового и интернет-трафика на юге страны

За последние две недели в регионах юга РФ голосовой и интернет-трафик в среднем вырос на треть. Чтобы обеспечить пользователей всеми сервисами в полном объеме без потери качества, оператор повысил пропускную способность магистральных линий и узлов обработки абонентских данных для повышения надежности сетей в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Ставрополе и других населенных пунктах, что позволило предотвратить негативные последствия лавинообразного роста нагрузки.

В ряде регионов на юге оператор провел агрегацию частотных диапазонов в стандарте LTE. Благодаря увеличению ширины полосы с 5-10 МГц до 15 МГц расширена емкость сети LTE 1800, что также улучшило скорость мобильного интернета.

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«С середины марта мы наблюдали рост трафика, связанный с переходом сотрудников компаний на удаленную работу после введения режима самоизоляции. С 4 апреля показатели потребления не меняются, оставаясь стабильно высокими. При этом активность пользователей мобильного и фиксированного домашнего интернета сохраняется в течение всего дня. Мы мониторим качественные и количественные показатели сети онлайн; если в том или ином направлении фиксируется повышение нагрузки, специалисты оперативно реагируют, чтобы обеспечить равномерное распределение», — прокомментировал технический директор ПАО «ВымпелКом» в Южном регионе Олег Савчук.

«Билайн» на юге также продолжает масштабную модернизацию сети 4G в соответствии с ранее утвержденным планом развития сетевой инфраструктуры в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях, на этих территориях реализуются программы по увеличению зоны покрытия сети.

За последние 2 года «Билайн» увеличил покрытие сети 4G на Юге в 3 раза, в результате в новых условиях сеть оказалась готова к возросшим нагрузкам.

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