«Билайн» повысил надежность сети в связи с ростом трафика на юге РФ

«Билайн» увеличил на 30% пропускную способность сети на фоне роста голосового и интернет-трафика на юге страны

За последние две недели в регионах юга РФ голосовой и интернет-трафик в среднем вырос на треть. Чтобы обеспечить пользователей всеми сервисами в полном объеме без потери качества, оператор повысил пропускную способность магистральных линий и узлов обработки абонентских данных для повышения надежности сетей в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Ставрополе и других населенных пунктах, что позволило предотвратить негативные последствия лавинообразного роста нагрузки. В ряде регионов на юге оператор провел агрегацию частотных диапазонов в стандарте LTE. Благодаря увеличению ширины полосы с 5-10 МГц до 15 МГц расширена емкость сети LTE 1800, что также улучшило скорость мобильного интернета.