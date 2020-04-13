МВД: Кубань заняла третье место в России по числу преступлений с начала 2020 года

Министерство внутренних дел России в апреле опубликовало данные по числу зарегистрированных преступлений в стране с начала 2020 года

Согласно данным МВД, в январе-феврале этого года в России зарегистрировали 327,3 тыс. преступлений, что на 4,1% больше, чем за такой же период 2019 года, сообщил RT.

Издание составило рейтинг регионов, где было выявлено больше всего правонарушений с начала года.

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Первое место заняла Москва: в столице полицейские зафиксировали 23,9 тыс. преступлений. На втором месте — Московская область, где было зарегистрировано 12,1 тыс. правонарушений.

Краснодарский край занял третье место в рейтинге — в регионе зафиксировали 12 тыс. преступлений с начала года.

Также в пятерку лидеров вошли Челябинская и Ростовская области — 10,2 тыс. и 9,6 тыс. преступлений соответственно.

Регионами, где выявили меньше всего преступлений, стали Калмыкия (508 с начала года), Магаданская область (472), Ингушетия (322), Чукотка (126) и Ненецкий автономный округ (124).