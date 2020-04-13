МВД: Кубань заняла третье место в России по числу преступлений с начала 2020 года

Краснодарский край

Распечатать

Министерство внутренних дел России в апреле опубликовало данные по числу зарегистрированных преступлений в стране с начала 2020 года

Согласно данным МВД, в январе-феврале этого года в России зарегистрировали 327,3 тыс. преступлений, что на 4,1% больше, чем за такой же период 2019 года, сообщил RT.

Издание составило рейтинг регионов, где было выявлено больше всего правонарушений с начала года.

Читайте также:

Первое место заняла Москва: в столице полицейские зафиксировали 23,9 тыс. преступлений. На втором месте — Московская область, где было зарегистрировано 12,1 тыс. правонарушений.

Краснодарский край занял третье место в рейтинге — в регионе зафиксировали 12 тыс. преступлений с начала года.

Также в пятерку лидеров вошли Челябинская и Ростовская области — 10,2 тыс. и 9,6 тыс. преступлений соответственно.

Регионами, где выявили меньше всего преступлений, стали Калмыкия (508 с начала года), Магаданская область (472), Ингушетия (322), Чукотка (126) и Ненецкий автономный округ (124).

Ранее Юга.ру писали, что Чечня, Дагестан и Ингушетия попали в список регионов РФ с самым низким уровнем IT-преступности.

Безопасность Министерство внутренних дел РФ Полиция

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Краснодарцам разрешили посещать кладбища во время «беспропуского окна»
«Это не наш пеликан!». Владелец краснодарского «Сафари-парка» прокомментировал слухи о роспуске зоопарка и сбежавшей птице
Власти Новороссийска рассказали о происхождении свалки из свежих овощей и фруктов, которую нашли за городом
Жители Кубани начали получать СМС с требованием оплатить штраф за нарушение карантина. Это мошенничество
В Сочи 15 медработников заразились коронавирусом
Сельхозрынки в Адыгее не стали открывать из-за невыполнения санитарных норм

Лента новостей

Главврач краснодарской больницы рассказал о ситуации в клиниках города

Статьи

Джеймс Бонд подождет, гонки будут через год

На какие даты перенесли громкие релизы-2020 в кино

Мнения

«Капиталисты всегда оплачивают свои решения сами»

Бизнесмен Артем Миронов о том, почему господдержка не панацея

Реклама на портале