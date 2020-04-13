В Краснодаре эвакуировали людей из здания администрации края

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что людей вывели из-за сообщения о бесхозном предмете в здании. На место приехали кинологи и специалисты экстренных служб. Проводится проверка.

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