В Краснодаре эвакуировали людей из здания администрации края
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре 13 апреля сотрудников краевой администрации эвакуировали из-за подозрительного предмета
Эвакуация произошла около 10:30 из здания на улице Красной, 35.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что людей вывели из-за сообщения о бесхозном предмете в здании. На место приехали кинологи и специалисты экстренных служб. Проводится проверка.
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