В Северском районе спасатели потушили крупный пожар
Пожарные 11 апреля потушили пожар в районе поселка Планческая щель Северского района
Напомним, 10 апреля в 4 км от поселка Планческая щель в Северском районе загорелась лесная подстилка, огонь распространился на площади в 20 га.
К 10:00 11 апреля действовало 2 очага загорания общей площадью 400 кв. м. В 11:30 лесной пожар был ликвидирован.
В тушении пожара участвовали 267 человек от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и 31 единица техники, в том числе 52 сотрудника МЧС России и 11 единиц техники.
Для мониторинга ситуации был запущен беспилотник.
Оперативный штаб по пожароопасной обстановке ГУ МЧС России по Краснодарскому краю держал ситуацию на особом контроле. Угрозы населенным пунктам не было, сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте также
Как работают курьеры и службы доставки во время карантина
Франция, Хорватия, Мексика — туда пока нельзя ехать, но можно смотреть на пляж онлайн