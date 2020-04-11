В Северском районе спасатели потушили крупный пожар

Оперативный штаб по пожароопасной обстановке ГУ МЧС России по Краснодарскому краю держал ситуацию на особом контроле. Угрозы населенным пунктам не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара участвовали 267 человек от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и 31 единица техники, в том числе 52 сотрудника МЧС России и 11 единиц техники.

Напомним, 10 апреля в 4 км от поселка Планческая щель в Северском районе загорелась лесная подстилка, огонь распространился на площади в 20 га.

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