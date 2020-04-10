В Краснодаре до 30 апреля детсады не будут работать, а школы продолжат занятия дистанционно

Краснодарский край

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Детские сады в Краснодаре приостановили работу до 30 апреля из-за ситуации с коронавирусом. На этот же период продлится дистанционная работа школ

17 марта власти Краснодарского края объявили, что из-за пандемии во всех школах региона продлят каникулы и введут свободное посещение, которое распространится и на детские сады. 

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Министр образования Кубани Елена Воробьева 28 марта рассказала, что после каникул школы края перейдут на дистанционное обучение. Онлайн-уроки должны будут длиться по 15-20 минут, еще 10-15 минут нужно отвести на самостоятельную работу с материалом и т.п. Педагоги в свою очередь должны будут пройти обучающие вебинары по использованию дистанционных образовательных технологий.

Позже в министерстве сообщили, что школьные каникулы в крае продлены до 12 апреля. Однако с 6 по 12 апреля, на усмотрение руководства школ, остается возможность проведения пробных занятий, которые уже стартовали в некоторых школах. У многих учеников и учителей в процессе возникли сложности.

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В приказе департамента образования Краснодара от 10 апреля говорится, что функционирование детских дошкольных учреждений приостановлено до 30 апреля. До этой же даты продлят дистанционное образование в школах и организациях дополнительного образования. 

Эту информацию подтвердили порталу Юга.ру в мэрии города и в краевом минобразования. При этом как будет организован процесс в других населенных пунктах, в ведомстве не уточнили.

Напомним, именно до 30 апреля президент России Владимир Путин ранее продлил нерабочий период. А в Краснодарском крае с 31 марта действует карантинный режим, который с 12 апреля изменится на режим самоизоляции. Жителям запрещено выходить из дома, кроме как в магазин, аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку, а также по экстренным обстоятельствам.

Как писали Юга.ру, из-за коронавируса в 2020 году перенесли ЕГЭ и ОГЭ, отменили ОГЭ по выбору, перенесли вступительные экзамены. Детсады перенесли сроки приема документов — подача заявлений начнется на месяц позже: с 15 мая, а не с 15 апреля, как ранее.

Минобразования Кубани ранее открыло горячие линии по вопросам дистанционного обучения на карантине.

В России к 10 апреля коронавирусом заразились 11 тыс. 917 человек, из них 94 умерли. В Краснодарском крае COVID-19 обнаружен у 125 человек. За сутки количество заболевших увеличилось на 20 человек. В регионе зарегистрировано три летальных исхода: первый пациент умер 7 апреля в Лабинске, еще две женщины скончались 9 апреля в Краснодаре и Новороссийске.

Дети Детские сады Карантин Коронавирус Краснодар Образование Школа Школьники

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