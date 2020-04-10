На Кубани горит лес на площади 20 га

Краснодарский край

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В Северском районе 10 апреля загорелся лес, на место выехали пожарные

Пожар начался в 4 км от поселка Планческая щель. На место выехали 17 человек и 4 спецмашины. Пожарные установили, что загорелась лесная подстилка, огонь распространился на площади 20 га.

Пожар происходит в труднодоступной местности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На место также выдвинулась аэромобильная группировка.

Как писали Юга.ру, накануне, 7 апреля, крупный лесной пожар произошел в Туапсинском районе. Из-за осложненной ситуации власти ввели в районе режим ЧС.

МЧС Пожары Северский район

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