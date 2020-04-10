На Кубани горит лес на площади 20 га
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Северском районе 10 апреля загорелся лес, на место выехали пожарные
Пожар начался в 4 км от поселка Планческая щель. На место выехали 17 человек и 4 спецмашины. Пожарные установили, что загорелась лесная подстилка, огонь распространился на площади 20 га.
Пожар происходит в труднодоступной местности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На место также выдвинулась аэромобильная группировка.
Как писали Юга.ру, накануне, 7 апреля, крупный лесной пожар произошел в Туапсинском районе. Из-за осложненной ситуации власти ввели в районе режим ЧС.
Читайте также
«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»
Как работают курьеры и службы доставки во время карантина