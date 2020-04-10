Все заболевшие в Геленджике были в очаге инфекции в Архипо-Осиповке

В России к 10 апреля за сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев заражения, во всех 82 субъектах страны зарегистрировали 11 тыс. 917 инфицированных. На Кубани за день выявили 20 заболевших, пятеро из них находятся в Геленджике. Всего в регионе зарегистрировали 105 человек с COVID-19.

В пресс-службе администрации Геленджика 10 апреля рассказали, что все новые больные находились в очаге инфекции, где были предыдущие зараженные, — в гостевом доме в Архипо-Осиповке. Они заболели ранее, но у них не было никаких симптомов. Однако медики приняли решение госпитализировать их и изолировать в больнице.

Часть пациентов уже отправили в клиники Краснодара и Новороссийска, у них удовлетворительное состояние, которое не вызывает никаких опасений.

Напомним, 19 марта в Геленджике госпитализировали спортсмена с подозрением на коронавирус (позже анализ подтвердился). Сообщалось, что медики нашли всех, кто контактировал с зараженным — это 14 человек, из них 3 человека изолировали в боксы, 11 оставались на карантине. 26 марта в администрации Геленджика сообщили, что на курорте проверили на коронавирус 176 человек, которые должны были находиться на самоизоляции, и выяснилось, что 17 из них нарушали режим карантина. В начале апреля еще у восьмерых человек выявили коронавирус.