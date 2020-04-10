Ирина Санникова, бывший главный инфекционист Ставропольского края, которой грозит уголовное дело за нарушение карантина, 9 апреля высказала свое мнение по поводу сложившейся ситуации

Напомним, 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о том, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Таких людей обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае если это невозможно, человека должны направить в обсерватор.

21 марта стало известно, что у главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, недавно вернувшейся из Испании, заподозрили COVID-19. Женщина не уведомила начальство о поездке и по приезде продолжила проводить рабочие встречи и вести лекции в университете. 17 марта ей стало плохо, после чего Санникову госпитализировали. Позже у нее подтвердили коронавирус.

Против специалиста возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) и ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации, которая создает опасность для жизни и здоровья окружающих). Затем Санникову уволили с поста главного внештатного инфекциониста.