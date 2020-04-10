«Абсолютно не считаю себя виноватой». Экс-инфекционист Ставрополья, которая заразилась коронавирусом и нарушила карантин, прокомментировала ситуацию

Ставропольский край, Вся Россия

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Ирина Санникова, бывший главный инфекционист Ставропольского края, которой грозит уголовное дело за нарушение карантина, 9 апреля высказала свое мнение по поводу сложившейся ситуации

Напомним, 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о том, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Таких людей обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае если это невозможно, человека должны направить в обсерватор.

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21 марта стало известно, что у главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, недавно вернувшейся из Испании, заподозрили COVID-19. Женщина не уведомила начальство о поездке и по приезде продолжила проводить рабочие встречи и вести лекции в университете. 17 марта ей стало плохо, после чего Санникову госпитализировали. Позже у нее подтвердили коронавирус.

Против специалиста возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) и ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации, которая создает опасность для жизни и здоровья окружающих). Затем Санникову уволили с поста главного внештатного инфекциониста.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 25 марта рассказал, что у человека, который контактировал с Санниковой, подтвердился коронавирус.

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9 апреля бывший инфекционист дала интервью «Московскому комсомольцу», в котором рассказала свою версию случившегося.

«Я абсолютно не считаю себя виноватой», — заявила Санникова.

Она сообщила, что знает, что против нее возбуждено два уголовных дела по двум статьям, однако у нее есть ответ с подписью следователя о том, что женщина не находится ни в статусе подозреваемой, ни в статусе обвиняемой.

«Дело возбуждено "по факту"», — объяснила Ирина Санникова.

Сейчас женщина находится в больнице, а после выписки собирается идти в прокуратуру, сообщил телеканал «360».

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«Я всегда была и остаюсь человеком гражданской позиции с незапятнанной репутацией», — подчеркнула она.

Она добавила, что ей пришло много писем от врачей, пациентов и учеников со словами поддержки.

К 10 апреля в Ставропольском крае коронавирус зарегистрировали у 52 человек (+10 за новых случаев за сутки), шесть заболевших выздоровели, один пациент умер.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Чиновники

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