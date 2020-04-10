Кубань заняла третье место по росту голосовых звонков в сети «Билайн»

Исследование «Билайн.Аналитики» показало, что телефонные разговоры в апреле стали вдвое дольше

Клиенты оператора стали вдвое чаще звонить родным и близким на «любимые номера» (из тарифной линейки «Близкие люди»). Также абоненты стали разговаривать дольше обычного: внутри сети средняя длительность звонков увеличилась на 50%. Кроме этого, потребление дата-трафика в мессенджерах на одного человека выросло на 63,5% — такой рост произошел не только из-за увеличения числа сообщений, но и интереса к голосовым и видеозвонкам. Рост голосовых звонков «Билайн.Аналитика» заметила, что с начала самоизоляции в РФ голосовые звонки стали более востребованы, чем ранее. Рост голосового трафика «Билайн» объясняет не только с переходом на дистанционную работу, но и с желанием быть на связи с близкими.

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Голосовой трафик в сети «Билайн» вырос на 12-20% в зависимости от региона. Звонки дольше 30 минут чаще всего приходятся на групповые вызовы через «Билайн-секретарь», которую с момента перехода на удаленную работу стали подключать активнее (услуга бесплатна до 30 апреля 2020-го, далее стоимость составит 2 рубля в день). Кроме этого, абоненты стали активнее звонить на «любимые номера» как внутри, так и вне сети. При этом география звонков не ограничивается городом проживания. Так около 15% голосового трафика — это звонки в другие города или регионы. Статистика по мессенджерам С начала самоизоляции абоненты «Билайн» не только стали отправлять больше сообщений в личных и групповых чатах, но и возросшим спросом на голосовые и видеозвонки. Люди постарались перенести всю привычную активность в онлайн: от разговоров по душам до групповых занятий фитнесом и онлайн-вечеринок.

Лидером по росту трафика в «нерабочую неделю» оказался Skype: его потребление выросло вдвое. Также сильно выросла активность в голосовых и видеозвонках от Apple — FaceTime прибавил 75%. Трафик WhatsApp и Viber, где также есть аудио и видеозвонки, вырос на 55%. Оставаясь дома, женщины активнее пользовались мессенджерами, чем мужчины: 69% роста против 58%. Предпочтения по мессенджерам также различны: мужчины больше использовали Skype (его трафик вырос у мужчин вдвое, у женщин — на 86%). Женщины предпочли FaceTime, Viber и WhatsApp (их трафик вырос у женщин на 76%, 65% и 61% соответственно, у мужчин — на 72%, 42% и 48%). Звонки в регионах Аналитики назвали десятку регионов, где активность выросла наиболее резко после перехода на самоизоляцию. Лидерами и по общему потреблению и мобильного интернета, и по голосовым звонкам остались столицы. В остальном «Билайн» видит различия в других регионах.

В регионах-лидерах по росту голосового трафика (в порядке убывания): Краснодарский край, Нижегородская, Ярославская, Ивановская, Омская, Владимирская, Костромская, Вологодская и Челябинская области и Республика Коми. При этом по росту потребления мобильного интернета лидируют следующие регионы (в порядке убывания): Ставропольский и Краснодарский края, Чеченская Республика, Тульская область, Кабардино-Балкарская и Удмуртская Республики, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Красноярский край и Магаданская область.