Мэр Краснодара отправил обеды медикам, которые борются с коронавирусом
Сотрудники краевой инфекционной больницы в Краснодаре 9 апреля получили обеденные наборы от главы города Евгения Первышова
Инфекционная больница в краевой столице стала первым в крае медучреждением, которое переоборудовали под госпиталь, специализирующийся только на пациентах с подозрением на COVID-19.
Мэр Краснодара решил поддержать медиков больницы, отправив им обеды, рассказали в пресс-службе городской администрации.
«Вы спасаете жизни людей не только сейчас. Но сегодня вы на передовой борьбы с коронавирусом. Спасибо за вашу работу, за тяжелый ежедневный труд», — поблагодарил сотрудников госпиталя Первышов.
Всего на смене трудятся около 75 сотрудников.
Как писали Юга.ру, в апреле межрайонные госпитали для пациентов, которых обследуют и лечат от коронавируса, заработали в девяти населенных пунктах Краснодарского края.