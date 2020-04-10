Мэр Краснодара отправил обеды медикам, которые борются с коронавирусом

Краснодарский край

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Сотрудники краевой инфекционной больницы в Краснодаре 9 апреля получили обеденные наборы от главы города Евгения Первышова

Инфекционная больница в краевой столице стала первым в крае медучреждением, которое переоборудовали под госпиталь, специализирующийся только на пациентах с подозрением на COVID-19.

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Мэр Краснодара решил поддержать медиков больницы, отправив им обеды, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Вы спасаете жизни людей не только сейчас. Но сегодня вы на передовой борьбы с коронавирусом. Спасибо за вашу работу, за тяжелый ежедневный труд», — поблагодарил сотрудников госпиталя Первышов.

Всего на смене трудятся около 75 сотрудников.

Как писали Юга.ру, в апреле межрайонные госпитали для пациентов, которых обследуют и лечат от коронавируса, заработали в девяти населенных пунктах Краснодарского края.

Евгений Первышов Здравоохранение Коронавирус

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