Мэр Краснодара отправил обеды медикам, которые борются с коронавирусом

Инфекционная больница в краевой столице стала первым в крае медучреждением, которое переоборудовали под госпиталь, специализирующийся только на пациентах с подозрением на COVID-19.

Мэр Краснодара решил поддержать медиков больницы, отправив им обеды, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Вы спасаете жизни людей не только сейчас. Но сегодня вы на передовой борьбы с коронавирусом. Спасибо за вашу работу, за тяжелый ежедневный труд», — поблагодарил сотрудников госпиталя Первышов.

Всего на смене трудятся около 75 сотрудников.