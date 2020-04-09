В Адыгее врач досрочно вышел из программы «Земский доктор». Пришлось вернуть часть подъемных
В Адыгее участника программы «Земский доктор» после разрыва трудового контракта обязали вернуть часть компенсационной выплаты
По условиям программы, молодой специалист получил подъемные в размере 1 млн рублей и должен был отработать в сельской местности пять лет. Однако, не выполнив это условие, медик расторг трудовой контракт, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Адыгее.
Специалист проживал в Тахтамукайскорм районе, но ранее работал на территории Краснодарского края. Поэтому исковое заявление в Татамукайский районный суд поступило от министерства здравоохранения Краснодарского края о взыскании с уволившегося специалиста части единовременной компенсационной выплаты пропорционально неотработанному периоду — 837 тыс. рублей.
Тахтамукайский районный суд удовлетворил иск. Исполнить решение пришлось при помощи судебных приставов. В марте 2019 года они возбудили исполнительное производство.
В результате по месту новой работы должника направили постановление об удержании денег из его заработка. Кроме того, мужчине запретили регистрировать транспортное средство. Эта мера побудила должника исполнить свои обязательства, сообщили 7 апреля в УФССП по Адыгее.
Всего по программе «Земский доктор» с 2012 года в республике трудоустроено 400 медиков, из них 51 человек — в 2019 году.