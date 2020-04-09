С 8 апреля банк «Центр-инвест» отменил плату за выпуск виртуальных карт для всех клиентов

Виртуальная банковская карта — это универсальный инструмент для безопасных покупок в интернете, выпускается только в электронной форме, без физического носителя. Используя виртуальную карту для онлайн-покупок, вы оставляете в безопасности реквизиты основной карты.

Получить виртуальную карту банка «Центр-инвест» можно в Интернет-банке. При этом клиент может самостоятельно установить параметры карты: доступный лимит, количество возможных использований, период действия до 6 месяцев.