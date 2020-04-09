Банк «Центр-инвест» отменил плату за выпуск виртуальных карт
С 8 апреля банк «Центр-инвест» отменил плату за выпуск виртуальных карт для всех клиентов
Виртуальная банковская карта — это универсальный инструмент для безопасных покупок в интернете, выпускается только в электронной форме, без физического носителя. Используя виртуальную карту для онлайн-покупок, вы оставляете в безопасности реквизиты основной карты.
Получить виртуальную карту банка «Центр-инвест» можно в Интернет-банке. При этом клиент может самостоятельно установить параметры карты: доступный лимит, количество возможных использований, период действия до 6 месяцев.
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По окончанию срока действия основной банковской карты, можно выпустить виртуальную карту и минимизировать посещение банка во время самоизоляции.
Виртуальную карту «Мир» можно использовать и для оплаты в интернете, но и в обычных магазинах — через приложения SamsungPay и MirPay.
Подробная информация о картах «Центр-инвеста» доступна на сайте.
Как сообщали Юга.ру, 2 апреля власти Краснодарского края рассказали о новом виде мошенничества, при котором злоумышленники убеждают купить материалы о коронавирусе. 26 февраля «Ростелеком» сообщил, что в регионах юга РФ появились новые способы интернет-мошенничества с использованием лого компании. 17 февраля топ-менеджер Сбербанка дал большое интервью о кибербезопасности и отметил, что главным способом противодейтсвия мошенничесвам остается повышение онлайн-грамотности населения.
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