На Кубани снизился поток доноров. Жителей края призвали не бояться сдавать кровь

В Краснодарском крае после ведения карантина 31 марта резко снизилось количество сдающих кровь. Жителей региона предупредили, что они могут ходить на сдачу крови без дополнительных документов

В Краснодарском крае из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, который продлится по меньшей мере до 12 апреля. Жителям региона запретили выходить из дома и передвигаться на машине без особой необходимости. На время карантина в регионе ввели систему спецпропусков для транспорта и для пешего передвижения. Для контроля за соблюдением режима создали мобильные отряды из полицейских, росгвардейцев и казаков.

При этом медучреждения по-прежнему принимают тяжелых пациентов, которым требуется трансплантация и операция. Поэтому краевая служба крови продолжает работать в обычном режиме, сообщили в администрации Краснодарского края 6 апреля. Для сдачи крови нет необходимости получать спецпропуск. Чтобы свободно добраться до медучреждения, нужно будет показать члену мобильного отряда СМС-уведомление, которое придет на телефон после записи на процедуру на сайте станции переливания крови. На обратному пути донору выдадут справку, которую также можно будет показать полицейским. Главный врач краевой службы переливания крови Алексей Коденев сообщил порталу Юга.ру, что банк крови необходимо пополнять каждый день. «Компоненты необходимо постоянно освежать. Эритроциты, например, хранятся 35 дней, тромбоциты — не более пяти дней», — объяснил он.

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