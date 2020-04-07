На Кубани снизился поток доноров. Жителей края призвали не бояться сдавать кровь
В Краснодарском крае после ведения карантина 31 марта резко снизилось количество сдающих кровь. Жителей региона предупредили, что они могут ходить на сдачу крови без дополнительных документов
В Краснодарском крае из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, который продлится по меньшей мере до 12 апреля. Жителям региона запретили выходить из дома и передвигаться на машине без особой необходимости. На время карантина в регионе ввели систему спецпропусков для транспорта и для пешего передвижения. Для контроля за соблюдением режима создали мобильные отряды из полицейских, росгвардейцев и казаков.
При этом медучреждения по-прежнему принимают тяжелых пациентов, которым требуется трансплантация и операция. Поэтому краевая служба крови продолжает работать в обычном режиме, сообщили в администрации Краснодарского края 6 апреля.
Для сдачи крови нет необходимости получать спецпропуск. Чтобы свободно добраться до медучреждения, нужно будет показать члену мобильного отряда СМС-уведомление, которое придет на телефон после записи на процедуру на сайте станции переливания крови. На обратному пути донору выдадут справку, которую также можно будет показать полицейским.
Главный врач краевой службы переливания крови Алексей Коденев сообщил порталу Юга.ру, что банк крови необходимо пополнять каждый день.
«Компоненты необходимо постоянно освежать. Эритроциты, например, хранятся 35 дней, тромбоциты — не более пяти дней», — объяснил он.
Коденев добавил, что в первые дни после введения карантина наблюдался значительный спад количества доноров: их было в 2-3 раза меньше, чем обычно. После этого сотрудники медучреждений начали обзванивать доноров и оповещать их. Кроме того, в крае увеличили количество выездов мобильного комплекса.
«Сегодня, например, служба поехала в станицу Львовскую Северского района. Ожидается, что там придут 60 доноров за день», — рассказал главврач.
Коденев отметил, что всего сейчас в краевом центре в день принимают около 110 доноров. Это лучше, чем было в первые дни, однако на 30-40% меньше, чем обычно. Главный врач призвал прийти сдать кровь всех, кто может, и добавил, что людям не стоит бояться приходить на сдачу крови, так как в медучреждениях проводят все необходимые профилактические меры.
В Краснодаре доноров принимают ГБУЗ «Станция переливания крови», а также отделения в краевых больницах № 1 и № 2. Кроме того, в крае действуют Кореновский, Армавирский, Ейский, Новороссийский, Сочинский и Белореченский филиалы СПК.
Все материалы по теме: