Страховой Дом ВСК впервые получил рейтинг социальной ответственности

Аналитическое агентство «БизнесДром» присвоило Страховому Дому ВСК высокий рейтинг социальной ответственности

Рейтинг на уровне A3.esg означает высокий уровень социальной ответственности. Рейтинг присвоен страховой компании впервые, сообщили в агентстве 6 апреля. Рейтинг учитывает ориентированность бизнес-процессов и целей компании на устойчивое развитие в экологии, экономике и социуме. Для этого аналитики изучают работу компаний по трем блокам: охрана окружающей среды, развитие персонала, трудовые и социальные отношения.

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Согласно рейтингу, работа ВСК в корпоративной и социальной ответственности свидетельствует о стремлении к улучшению систем управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, росту инвестиционной привлекательности и информационной открытости. При этом компания действует по принципам защиты жизни и здоровья персонала, предоставления соцгарантий и экологии. Например, в 2019 году Страховой Дом ВСК расширил свое участие в благотворительных программах в пользу детства. Так сообщество «Неравнодушные сердца» вовлекает сотрудников в добровольное участие в благотворительности и расширяет потенциал для оказания помощи нуждающимся.

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При содействии благотворительного фонда «Арифметика добра» и в рамках акции «В школу с улыбкой» организован сбор средств на приобретение школьных принадлежностей для детей из малоимущих семей, осуществлялась страховая поддержка выпускников детских домов, принимавших участие в спортивных соревнованиях. С 1996 года Страховой Дом ВСК ежегодно поддерживает фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Аналитики отметили и то, что за последние годы компания снизила объемы потребляемой энергии и повысила эффективность ее использования. Поэтому энергопотребление офисов ВСК осталось на уровне 2017 года.

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