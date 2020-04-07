Создать запас продуктов, убрать на балконе и проверить проводку. Как помочь пенсионерам, находящимся на карантине

Врач-геронтолог 7 апреля дал пять советов для пенсионеров, находящихся на самоизоляции

Замдиректора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина рассказала «Российской газете», как создать комфортные условия для самоизоляции пожилым людям.

Купите продукты и необходимые лекарства Родственникам нужно создать в доме пенсионера запас продуктов, товаров и лекарств, которых хватит минимум на две недели. Важно покупать продукты, содержащие кальций и витамин D. «Отсутствие солнечного света, необходимого для выработки витамина D, и физической активности во время эпидемии, могут плохо сказаться на здоровье костей пожилых людей в будущем. Поэтому необходимо, чтобы они могли восполнить этот недостаток из продуктов питания», — объяснила Рунихина.

Соблюдайте правила личной гигиены Если вы живете в одной квартире с родственниками пожилого возраста, нужно тщательно соблюдать правила личной гигиены. Если же вы живете отдельно, то не следует навещать пенсионера, если у вас симптомы ОРВИ. Также важно соблюдать «социальную дистанцию» в 1,5-2 метра, пользоваться масками и перчатками, а продукты оставлять под дверью. Детям не следует навещать бабушек и дедушек во время пандемии, подчеркнула врач.

Во время самоизоляции пенсионеры должны сохранять физическую активность Рунихина обратила внимание на то, что без физической нагрузки и солнечного света у пожилых людей увеличивается риск развития остеопороза. При этом в пожилом возрасте время физнагрузок должно составлять минимум 150 минут в неделю. Врач предложила освободить пространство на балконе, чтобы пенсионеры могли там делать зарядку по утрам, танцевать или заниматься йогой, либо подарить часы с трекером для отслеживания шагов.

Контролируйте хронические заболевания пенсионеров Несмотря на то, что от посещения поликлиник сейчас лучше отказаться, соблюдать предписания врача и принимать лекарства по-прежнему важно. «Оставайтесь постоянно на связи со своими родными, чтобы иметь возможность помочь им в случае острой необходимости, вызвать врача из поликлиники или скорую медицинскую помощь. Постарайтесь сделать так, чтобы мобильный телефон всегда был в зоне доступа вашего родственника», — рассказала врач.

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Обеспечьте пенсионерам безопасный быт во время карантина

У тех, кто страдает головокружениями, должны быть трость или ходунки. Пол должен быть ровный и не скользкий, в ванной же лучше постелить противоскользящий коврик. Во всей остальной квартире ковры лучше убрать, чтобы ваш пожилой родственник не споткнулся. Провода следует закрепить на стене, чтобы они тоже не стали причиной падения. Поменяйте лампочки на новые, чтобы они неожиданно не перегорели. А если в доме есть лестница, убедитесь в ее надежности. Также следует проверить проводку, газ и трубы, напомнил телеканал «360».

На Кубани во время карантина работает волонтерский центр — 8 (918) 431-02-78 и 8 (918) 431-04-37.

Волонтеры доставляют пенсионерам продукты и лекарства, а также оказывают другую экстренную помощь маломобильным гражданам.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 361,6 тыс. человек, число смертей превысило 75,9 тыс., выздоровели более 293,6 тыс. заболевших. В России к 7 апреля за сутки зарегистрировали 1 тыс. 154 новых случая заражения, всего в 81 субъектах страны зарегистрировано 7 тыс. 497 инфицированных. Из них умерли 58 человек, 494 выздоровели. Сегодня утром стало известно о первом умершем на Кубани. За сутки в регионе выявили 11 зараженных COVID-19, всего в крае коронавирус зарегистрировали у 61 человека.