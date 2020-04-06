В России запустили проект «Без паники» о людях, переболевших коронавирусом

Молодые люди, которые выздоровели от коронавируса, рассказали «Таким делам» о первых симптомах болезни и своем лечении

Коронавирус, или COVID-19, — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта было объявлено об ускорении темпов распространения COVID-19.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 289 тыс. человек, число смертей превысило 70,5 тыс., выздоровели более 272 тыс. заболевших. В России к 6 апреля было зарегистрировано 6 тыс. 343 зараженных коронавирусом, на Кубани его обнаружили у 50 человек. На данный момент от вируса нет вакцины и лекарства. Журналисты портала «Такие дела» и видеопродакшен Pinery выпустили видео «Без паники: как я переболел коронавирусом», в котором люди, столкнувшиеся с этой болезнью, рассказали о том, как вылечились от COVID-19.

Первым россиянином, заболевшим коронавирусом и прошедшим лечение в стране, стал сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. Он рассказал, что сначала испытывал только легкую слабость. Но перед матчем его попросили сдать тест на коронавирус, так как он только вернулся с севера Италии. Беров пришел сдавать тест, и его увезли в инфекционную больницу. После этого специалисты сразу выявили круг лиц, с которыми контактировал молодой человек, и поместили их на карантин. Екатерина Самошина, также победившая коронавирус, рассказала, что на четвертые сутки после возвращения в Россию у нее начался кашель, и она обратилась на горячую линию Роспотребнадзора. Там ей посоветовали вызвать скорую. А медики, в свою очередь, госпитализировали ее в Коммунарку, где девушке прописали курс антибиотиков и противовирусных препаратов.

Историями своего выздоровления в видео также поделились, например, Яна Горпинченко и Виталий Миронов. Все заболевшие и уже выздоровевшие молодые люди призвали россиян не паниковать, соблюдать социальную дистанцию и рекомендации специалистов.

Истории выздоровевших людей публикуются и в инстаграме проекта «Без паники». Люди, которые хотят рассказать, как заболели коронавирусом или уже вылечились от COVID-19, могут написать в директ аккаунта.