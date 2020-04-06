Банк УРАЛСИБ рассказал о поддержке малого бизнеса

Для своих клиентов-предпринимателей банк упростил оформление кредитных каникул. Для этого требуется минимальный пакет документов (в том числе — в системах ДБО), а решение принимается оперативно. Отсрочка может предоставляться до 9 месяцев — как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе — с возможным увеличением срока кредита.

Также банк расширил возможности удаленных сервисов для бизнесменов. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без визита в офис, в любой момент получать информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой и экономить на обслуживании счета и проведении платежей.