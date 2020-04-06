Банк УРАЛСИБ рассказал о поддержке малого бизнеса
Банк УРАЛСИБ напомнил о комплексной программе, нацеленной на поддержку клиентов малого бизнеса
Для своих клиентов-предпринимателей банк упростил оформление кредитных каникул. Для этого требуется минимальный пакет документов (в том числе — в системах ДБО), а решение принимается оперативно. Отсрочка может предоставляться до 9 месяцев — как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе — с возможным увеличением срока кредита.
Также банк расширил возможности удаленных сервисов для бизнесменов. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без визита в офис, в любой момент получать информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой и экономить на обслуживании счета и проведении платежей.
Дополнительно в банке действуют специальные инициативы как для действующих, так и для новых клиентов, юрлиц и ИП:
- Открытие расчетного счета без посещения офиса по услуге «Выездной Сервис». Во время встречи используются все доступные средства защиты. Также работает сервис бесплатного такси в офис банка для открытия счета.
- Год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». Предусмотрено и бесплатное открытие расчетного счета.
- Для клиентов, открывших первый расчетный счет в УРАЛСИБЕ с 1 апреля по 30 июня 2020 года, действует специальное предложение по начислению процентов на фактический остаток на расчетном счете.
- Акция «Вся Медицина» направлена на поддержку предприятий отрасли. Бесплатное открытие расчетного счета, льготное обслуживание по РКО, эквайрингу и лизингу на оборудование.
- До 30 апреля действующие клиенты могут сократить расходы на РКО до 30% по акции «Весенний Sale в банке УРАЛСИБ».
«Индустрия в нокдауне»:
Клиентам, работающим с госзакупоками, банк предлагает онлайн-сервис получения банковских гарантий для участия в тендерах/аукционах и исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сервис предлагает полный электронный документооборот, заявки на гарантии принимаются удаленно 24/7, сумма гарантии — до 50 млн рублей, сроки рассмотрения заявки — от 1 до 24 часов, минимальный перечень документов без обеспечения. Заявки можно подать через сайт банка или через партнера банка — ООО «ВБЦ Лаб».
Контакт-центр УРАЛСИБА теперь работает и в выходные, консультируя по телефону 88007007716.
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