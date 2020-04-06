Выплаты на детей, пособия аграриям, казачество. Депутаты ЗСК обсудили темы следующей сессии
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 5 апреля обсудили вопросы, которые планируют вынести на пленарное заседание
Когда и как пройдет следующая сессия ЗСК? Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко на совещании 5 апреля обсудил повестку очередной, 36-й сессии краевого парламента, намеченной на 22 апреля. По мнению спикера ЗСК, эпидемиологическая обстановка не повод приостанавливать законотворческий процесс. Глава кубанского парламента подчеркнул, что очередная сессия пройдет в обычном режиме, так как дистанционный формат пока не предусмотрен. Депутаты соберутся на сессию, как и прежде, в большом зале ЗСК. Планируется, что исключение сделают только для парламентариев старшего возраста и тех, у кого есть ограничения по физическому состоянию.
Юрий Бурлачко также поручил коллегам отработать механизм проведения сессий в дистанционном формате и внести изменения в регламент ЗСК. Перед новой встречей специалисты продезинфицируют зал, выдадут всем защитные маски и измерят у всех температуру.
Что обсудят на очередной сессии?
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Денежные выплаты на детей: готовится проект закона о ежемесячной денежной выплате на детей от трех до семи лет в рамках выполнения указа президента РФ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Председатель комитета Николай Петропавловский отметил, что уже в этом году предусматривается выплата в размере 5 тыс. 319 рублей 50 копеек, а в 2021 году ее увеличат в два раза.
Деньги планиурется платить одному из родителей (законному представителю) ребенка, имеющему место жительства (пребывания) на территории Краснодарского края. Выплата будет начисляться при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать 11 тыс. 107 рублей. Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка.
Изменения в закон о плодородии земель: по новым поправкам, собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы земельных участков будут обязаны раз в пятилетку вносить на один гектар сельхозугодий не менее 9 тонн органического удобрения. Ранее этот объем составлял 2 тонны.
Субвенции сельхозпроизводителям: органы местного самоуправления собираются поделиться отдельными госполномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил внести изменения в методику расчета общего объема субвенций [денежного пособия местным органам власти со стороны государства, которое выдается на определенный срок на конкретные цели — Юга.ру]. Планируется, что депутаты краевого парламента примут закон в окончательном чтении.
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Казачество: в апреле отмечается День реабилитации кубанского казачества. Комитет по военным вопросам готовит изменения в краевой закон о реабилитации казачества, которые устанавливают порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ. Также парламентарии рассмотрят итоги выполнения краевой программы «Казачество Кубани» в 2019 году.
Итоги конкурса «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» в 2019 году: Юрий Бурлачко поручил проконсультироваться с профильными министерствами и ведомствами для выплаты награды победителям конкурса, не дожидаясь проведения выставки «Агротур 2020».
«Одна из наших ведущих отраслей — курортная — переживает серьезный удар. Уверен, это временно. У наших курортов огромный потенциал и не менее солидный опыт работы по преодолению самых сложных ситуаций. Главное, что они остаются востребованными жителями нашей страны», — прокомментировал спикер ЗСК.
Также к сессии готовятся законопроекты, касающиеся организации детского летнего отдыха, экологической безопасности и другие. Кроме того, парламентариям представят доклад о работе уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае за 2019 год.