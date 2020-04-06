Выплаты на детей, пособия аграриям, казачество. Депутаты ЗСК обсудили темы следующей сессии

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 5 апреля обсудили вопросы, которые планируют вынести на пленарное заседание

Когда и как пройдет следующая сессия ЗСК? Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко на совещании 5 апреля обсудил повестку очередной, 36-й сессии краевого парламента, намеченной на 22 апреля. По мнению спикера ЗСК, эпидемиологическая обстановка не повод приостанавливать законотворческий процесс. Глава кубанского парламента подчеркнул, что очередная сессия пройдет в обычном режиме, так как дистанционный формат пока не предусмотрен. Депутаты соберутся на сессию, как и прежде, в большом зале ЗСК. Планируется, что исключение сделают только для парламентариев старшего возраста и тех, у кого есть ограничения по физическому состоянию. Юрий Бурлачко также поручил коллегам отработать механизм проведения сессий в дистанционном формате и внести изменения в регламент ЗСК. Перед новой встречей специалисты продезинфицируют зал, выдадут всем защитные маски и измерят у всех температуру. Что обсудят на очередной сессии?

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Денежные выплаты на детей: готовится проект закона о ежемесячной денежной выплате на детей от трех до семи лет в рамках выполнения указа президента РФ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Председатель комитета Николай Петропавловский отметил, что уже в этом году предусматривается выплата в размере 5 тыс. 319 рублей 50 копеек, а в 2021 году ее увеличат в два раза. Деньги планиурется платить одному из родителей (законному представителю) ребенка, имеющему место жительства (пребывания) на территории Краснодарского края. Выплата будет начисляться при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать 11 тыс. 107 рублей. Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка.

Изменения в закон о плодородии земель: по новым поправкам, собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы земельных участков будут обязаны раз в пятилетку вносить на один гектар сельхозугодий не менее 9 тонн органического удобрения. Ранее этот объем составлял 2 тонны.

Субвенции сельхозпроизводителям: органы местного самоуправления собираются поделиться отдельными госполномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил внести изменения в методику расчета общего объема субвенций [денежного пособия местным органам власти со стороны государства, которое выдается на определенный срок на конкретные цели — Юга.ру]. Планируется, что депутаты краевого парламента примут закон в окончательном чтении.

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