Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Кавказском районе вечером 4 апреля произошла автомобильная авария, есть жертвы

ДТП случилось в 20:40 на трассе Кропоткин — хутор Лосево — поселок Степной. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу и врезался в машину ВАЗ-21213 («Нива»).

В результате ДТП погиб 49-летний мужчина, который был за рулем «Нивы». Водитель и 31-летний пассажир иномарки пострадали, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ночью 2 апреля в Краснодаре машина врезалась в столб, погибли два человека.

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин. Выезжать на улицы можно только по особым причинам и при наличии спецпропуска. О том, как его получить, читайте здесь.

ДТП Кавказский район смерть

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