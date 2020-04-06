Неделя на Кубани начнется с заморозков

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 6 по 8 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , в полдень 6 апреля в Краснодаре ясно и 12 °С, однако сейчас ощущается как 3 °С. Влажность воздуха низкая — до 29%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения умеренный. Ветер свежий — 9 м/с, с порывами до 13,3 м/c. Атмосферное давление высокое — 772 мм рт. ст.

По данным краевого гидрометцентра, в целом по краю в понедельник без осадков, ветер с порывами до 14 м/с, температура воздуха днем составит 14 °С. На Черноморском побережье также будет сухая погода, местами порывы ветра могут достигать 18-23 м/с, в Новороссийске — 15-20 м/с с порывами 23-28 м/с. Температура воздуха днем 10-15 °С.

Во вторник и в среду на Кубани осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит 0-5 °С, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1…-6 °С. Днем воздух прогреется до 10-15 °С. В Краснодаре 7 и 8 апреля днем ожидается 12-16 °С, ночью — 2-3 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ночью столбики термометров покажут 2-7 °С, днем — 11-16 °С. Порывы ветра усилятся до 20-25 м/с, в Новороссийске — до 23-28 м/с.