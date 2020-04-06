Более 60 дельфинов погибло в Краснодарском крае с начала года

В 2020 году сезон выброса дельфинов на Кубани начался раньше, чем обычно

В центре спасения дельфинов «Дельфа» рассказали, что январь выдался относительно спокойным — произошло всего семь выбросов. Однако уже в феврале зафиксировали 30 погибших дельфинов, в марте — 28. В центре предположили, что в марте выбросилось больше дельфинов, однако люди меньше гуляли и поэтому не сообщали о случаях.

Специалисты ведут ежегодную статистику погибших животных. В таблицу вписывают место, вид, пол, размеры, наличие следов от сетей, наличие сетей поблизости и фотографии. После этого создается карта выбросов, чтобы было видно, где они случаются чаще всего. В этом году, как и в прошлом, больше всего погибло азовок (24 особи), белобочек (21) и афалин (8). Еще 12 животных нашли в такой степени разложения, что визуально определить вид особи невозможно. На телах 19 дельфинов нашли следы сетей и орудий рыболовства.

В 2018 и 2019 годах специалисты зафиксировали гибель более 340 китообразных на побережье Краснодарского края, 87 из них находились в стадии первой свежести и умеренного разложения, у 67 нашли следы сетей. По оценкам ученых, более 90% погибших дельфинов остаются в море. «Случаи, зафиксированные нами — это только верхушка айсберга. Тысячи дельфинов погибают в рыболовных сетях ежегодно. Эта проблема касается всего мира», — сообщили в соцсетях «Дельфы».