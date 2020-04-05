«День COVIDарности». Волонтеры призвали россиян помогать друг другу во время пандемии коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Волонтерское движение #COVIDарность, помогающее людям объединяться в борьбе с коронавирусом, 5 апреля запустило информационную акцию

Коронавирус или COVID-19 — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а 2 апреля число зараженных превысило 1 млн человек во всем мире.

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COVIDарность — волонтерский проект, который помогает объединяться людям во время пандемии коронавируса.

В проекте участвуют правозащитники, кризисные менеджеры, врачи, юристы, психологи, журналисты, чтобы распространять важную и проверенную информацию о происходящем и помогать россиянам знакомиться с соседями, договариваться о взаимопомощи и поддерживать друг друга.

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Организаторы объявили 5 апреля днем COVIDарности и пригласили присоединиться к нему всех неравнодушных.

«Что такое «День COVIDарности»? Это ваша история о том, что лично вы сделали в этот нелегкий период. И если спустя годы дети попросят вас рассказать о пандемии, вы честно ответите, что сделали все, что было в ваших силах», — написали организаторы проекта.

Что можно сделать 5 апреля?

  1. Воспользоваться ботами проекта COVIDарность, чтобы узнать, есть ли в доме или подъезде локальный чат. Если он есть — присоединиться к нему, если нет — создать.
  2. Расклеить в подъезде и разложить по почтовым ящикам информационные листовки.
  3. Обойти соседей по подъезду, поговорить с ними через дверь и узнать, нужна ли им помощь.
  4. Сделать фото того, как вы провели этот день и опубликовать его с хештегом #ковидарность.

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На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились заразились 1 млн 216 тыс. человек, из них 65,6 тыс. скончались, выздоровели 253,6 тысяч. В России по данным на 5 апреля коронавирусом заболели 5 тыс. 389 человек, умерли 45 человек, выздоровели 355 пациентов.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

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