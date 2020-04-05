«День COVIDарности». Волонтеры призвали россиян помогать друг другу во время пандемии коронавируса

Волонтерское движение #COVIDарность, помогающее людям объединяться в борьбе с коронавирусом, 5 апреля запустило информационную акцию

Коронавирус или COVID-19 — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а 2 апреля число зараженных превысило 1 млн человек во всем мире.

COVIDарность — волонтерский проект, который помогает объединяться людям во время пандемии коронавируса.

В проекте участвуют правозащитники, кризисные менеджеры, врачи, юристы, психологи, журналисты, чтобы распространять важную и проверенную информацию о происходящем и помогать россиянам знакомиться с соседями, договариваться о взаимопомощи и поддерживать друг друга.

Организаторы объявили 5 апреля днем COVIDарности и пригласили присоединиться к нему всех неравнодушных. «Что такое «День COVIDарности»? Это ваша история о том, что лично вы сделали в этот нелегкий период. И если спустя годы дети попросят вас рассказать о пандемии, вы честно ответите, что сделали все, что было в ваших силах», — написали организаторы проекта.

Что можно сделать 5 апреля? Воспользоваться ботами проекта COVIDарность, чтобы узнать, есть ли в доме или подъезде локальный чат. Если он есть — присоединиться к нему, если нет — создать. Расклеить в подъезде и разложить по почтовым ящикам информационные листовки. Обойти соседей по подъезду, поговорить с ними через дверь и узнать, нужна ли им помощь. Сделать фото того, как вы провели этот день и опубликовать его с хештегом #ковидарность.

На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились заразились 1 млн 216 тыс. человек, из них 65,6 тыс. скончались, выздоровели 253,6 тысяч. В России по данным на 5 апреля коронавирусом заболели 5 тыс. 389 человек, умерли 45 человек, выздоровели 355 пациентов.