В Краснодаре ресурсоснабжающие организации начали работать онлайн

С конца марта офисы обслуживания ресурсоснабжающих организаций Краснодара перевели в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса

Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты, выходить из дома и ездить на своей машине без необходимости. Выйти можно только в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, а также для ухода за пожилыми и больными родственниками. Можно ездить на работу, если удаленный режим невозможен. После ввода карантина краевые власти обязали всех, кто имеет право находиться вне дома, иметь при себе спецпропуска. Юга.ру рассказывали, как их получить для пешего передвижения (магазин, аптеки и выгул собаки не в счет — для этого не нужны дополнительные документы) и для езды на машине.

Власти Краснодара 3 апреля рассказали, как во время карантина оплатить услуги ЖКУ, подать заявление о замене приборов учета или техническом присоединении, а также оставить обращение по вопросам качества услуг. В пресс-службе мэрии Краснодара отметили, что оплачивать все услуги нужно вовремя даже во время карантина. Это можно сделать с помощью онлайн-сервисов банков, мобильных приложений или личных кабинетов на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний. ПАО «Кубаньэнерго» («Россети Кубань») С 18 марта компания «Россети Кубань» временно прекратила очное обслуживание клиентов в центрах обслуживания и пунктах приема потребителей. Обращения можно подать через интернет-приемную на официальном сайте kubanenergo.ru. Заявки на технологическое присоединение, установку приборов учета можно подать также через личный кабинет на официальном сайте. Другая справочная информация горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России — бесплатный). Подробнее можно прочитать здесь. ООО «Краснодар Водоканал» («Росводоканал Краснодар») С 30 марта офисы обслуживания клиентов «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») перешли на дистанционную работу с клиентами. Для оплаты услуг, передачи показаний, направления заявок на оформление договоров, дистанционного взаимодействия с сотрудниками Центра обслуживания абонентов и по другим вопросам компания рекомендует воспользоваться следующими бесплатными сервисами «Краснодар Водоканала»: «Личный кабинет» на официальном сайте krasnodarvodokanal.ru;

телефон кол-центра: 8 (861) 217-03-33;

телефон горячей линии: 8-800-200-36-46;

контактный телефон компании: 8 (861) 220-28-38 (с 08:00 до 20:00 ежедневно);

электронная почта: kvk_fo@rosvodokanal.ru.

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» С 30 марта по 5 апреля офисы ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» перешли на дистанционную работу. Поставку газа при этом продолжили в обычном режиме. Для передачи, приема и снятия показаний (фото) счетчиков организовали дистанционную работу по обзвону абонентов. Оплату газа и оформление заявок по всем видам работ абоненты могут производить через электронные сервисы. Подробную инормацию можно найти здесь. АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК) Компания также временно приостановила прием граждан и работу касс по приему платежей за отопление и горячее водоснабжение. Оплатить услуги можно: с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» по номеру лицевого счета (он указан в любой ранее оплаченной квитанции);

через личный кабинет на сайте компании oao-atek.ru. По другим вопросам можно обратиться в «Виртуальную приёмную» на сайте или позвонить по телефону: 8 (861) 299-10-10.