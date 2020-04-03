Доктор Комаровский ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе

Врач-педиатр Евгений Комаровский в конце марта дал ответы на вопросы о коронавирусе и развеял популярные мифы, связанные с заболеванием

В ютуб-канале доктора Комаровского с января выходят видеоролики и ответы врача на вопросы читателей о коронавирусе. На данный момент врач ответил на 240 вопросов. Их полный перечень собран здесь .

В выпуске за 30 марта Комаровский развеял популярные мифы о коронавирусе. Например, поможет ли имбирь или березовый сок не подхватить инфекцию, нужно ли полоскать горло горячей соленой водой, а также стоит ли дезинфицировать все подряд хлоркой.

«Вы думаете, что науке известно, что имбирь помогает, но она упорно молчит? Расслабьтесь, не надо этого всего», — успокоил доктор.

Отвечая на вопрос, поможет ли березовый сок, Комаровский заявил, что он может быть эффективным средством, написал телеканал «360».

«Если вы ляжете под березой и весь сезон будете жить там, не подходя к людям, то вас действительно не возьмет коронавирус», — пошутил доктор.