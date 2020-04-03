Доктор Комаровский ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе

Краснодарский край, Вся Россия

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Врач-педиатр Евгений Комаровский в конце марта дал ответы на вопросы о коронавирусе и развеял популярные мифы, связанные с заболеванием

В ютуб-канале доктора Комаровского с января выходят видеоролики и ответы врача на вопросы читателей о коронавирусе. На данный момент врач ответил на 240 вопросов. Их полный перечень собран здесь.

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В выпуске за 30 марта Комаровский развеял популярные мифы о коронавирусе. Например, поможет ли имбирь или березовый сок не подхватить инфекцию, нужно ли полоскать горло горячей соленой водой, а также стоит ли дезинфицировать все подряд хлоркой.

«Вы думаете, что науке известно, что имбирь помогает, но она упорно молчит? Расслабьтесь, не надо этого всего», — успокоил доктор.

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Отвечая на вопрос, поможет ли березовый сок, Комаровский заявил, что он может быть эффективным средством, написал телеканал «360».

«Если вы ляжете под березой и весь сезон будете жить там, не подходя к людям, то вас действительно не возьмет коронавирус», — пошутил доктор.

На момент публикации новости видео набрало более 1 млн просмотров.

Коронавирус, или COVID-19, — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерлли 34 человека, а 281 — выздоровел. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 людей. Всего в мире заразились 1 млн 35 тыс. человек, из них 54,4 тыс. скончались.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

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