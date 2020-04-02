Банк УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года по российским стандартам бухучета (РСБУ)

За год прибыль банка выросла с 5,4 млрд рублей в 2018 году. Капитал банка увеличился на 12% с 49,5 млрд до 55,3 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала на 31 декабря 2019 года выполняются с существенным запасом Н1.0 — 10,3%, Н1.1 — 9,5%, Н1.2 — 9,5%.