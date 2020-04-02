Чистая прибыль банка УРАЛСИБ за 2019 год составила 6,2 млрд рублей согласно РСБУ
Банк УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года по российским стандартам бухучета (РСБУ)
За год прибыль банка выросла с 5,4 млрд рублей в 2018 году. Капитал банка увеличился на 12% с 49,5 млрд до 55,3 млрд рублей.
Значения нормативов достаточности капитала на 31 декабря 2019 года выполняются с существенным запасом Н1.0 — 10,3%, Н1.1 — 9,5%, Н1.2 — 9,5%.
Стабильные результаты за 2019 и предыдущие годы отразились в рейтингах: Fitch повысил рейтинг с «В+» до «ВВ-», Standard & Poor's повысил рейтинг с «В-» до «В». Как сообщали Юга.ру, в феврале 2020 года НКР присвоил банку рейтинг «ВВВ+». Все три агентства сопроводили рейтинги стабильным прогнозом. Moody`s повысил рейтинг с «В3» до «В2», дав прогноз «Позитивный».
Как сообщали Юга.ру, с 1 июля пенсии будут зачислять только на карты «Мир». Банк УРАЛСИБ предложил оформлять их бесплатно для своих клиентов.