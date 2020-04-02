Бывшей жене Цеповяза продлили арест и признали ее вменяемой

Краснодарский край, Ростовская область

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Адвокат Натальи Стришней, экс-супруги одного из лидеров кущевской банды Цапков, рассказал подробности уголовного дела в отношении нее

Напомним, Наталью Стришнюю задержали 29 июня 2019 года. Женщину и ее брата Ивана обвинили в вымогательстве 70 млн рублей у местного бизнесмена Александра Исюка. 6 ноября, в день, когда должно было пройти судебное заседание по этому делу, ее  нашли в состоянии комы. Около Стришней лежала записка. В ней было написано: «За четыре месяца давления не могу больше жить… Постоянное давление».

Спустя несколько дней подозреваемая вышла из комы, однако после этого, по данным СМИ, ее отправили в психдиспансер. Рассматривалась версия о попытке суицида, а заседания по делу о вымогательстве неоднократно откладывались.

В среду, 1 апреля 2020 года, суд признал Стришнюю вменяемой:

«Судебно-психиатрическая экспертиза признала Стришнюю Наталью вменяемой как в момент совершения преступления, так и в настоящее время. Стришняя не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера», — рассказал ее адвокат Генрих Хачатуров.

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Юрист уточнил, что суд также продлил Стришней и ее брату ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 июля, пишет ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. 

В 2015 году Наталья убедила мужа подписать брачный контракт, чтобы обезопасить семейный бизнес от исков потерпевших от банды Цапков. В 2017 году брак расторгли. Все нажитое имущество перешло Стришней. В него вошла агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. Специалисты оценивали имущество в 3 млрд рублей. Цеповяз пытался отсудить половину имущества, но суд отказал ему

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В январе 2020 года один из участников банды Цапка Вова Беспредел, который был оужден на пожизненное заключение, рассказал о других преступлениях сообщников. Он рассказал, что Стришняя и ее брат были главарями банды: они придумывали идеи, работали с банками и обладали нужными связями. Сергей Цапок отвечал за силовое воздействие, а Федор Стрельцов по прозвищу Федя Обнал занимался обналичиванием денег и их легализацией.

В феврале Стришнюю отпустили под домашний арест, после чего потерпевшие по ее делу стали жаловаться на угрозы.

Вымогательство Кущёвский район Суд

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