Бывшей жене Цеповяза продлили арест и признали ее вменяемой

Напомним, Наталью Стришнюю задержали 29 июня 2019 года. Женщину и ее брата Ивана обвинили в вымогательстве 70 млн рублей у местного бизнесмена Александра Исюка. 6 ноября, в день, когда должно было пройти судебное заседание по этому делу, ее нашли в состоянии комы. Около Стришней лежала записка. В ней было написано: «За четыре месяца давления не могу больше жить… Постоянное давление».

Спустя несколько дней подозреваемая вышла из комы, однако после этого, по данным СМИ, ее отправили в психдиспансер. Рассматривалась версия о попытке суицида, а заседания по делу о вымогательстве неоднократно откладывались.

В среду, 1 апреля 2020 года, суд признал Стришнюю вменяемой:

«Судебно-психиатрическая экспертиза признала Стришнюю Наталью вменяемой как в момент совершения преступления, так и в настоящее время. Стришняя не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера», — рассказал ее адвокат Генрих Хачатуров.