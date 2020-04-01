Банк «Центр-инвест» объявил кредитные каникулы пострадавшим от пандемии

С 1 апреля банк «Центр-инвест» готов предоставлять кредитные каникулы клиентам, которые пострадают или уже пострадали от пандемии

Для получения кредитных каникул до 6 месяцев по любому виду потребительского кредита (в том числе — ипотеке) нужно подать заявление на сайте банка через форму обратной связи и предоставить документ, подтверждающий изменение дохода или трудную жизненную ситуацию заемщика.

К условиям, которые готов рассмотреть банк, относятся ограничения по распространению коронавируса и режим самоизоляции, введенные в регионах присутствия банка.

С 1 апреля кредитными каникулами смогут воспользоваться заемщики, которые:

перенесли коронавирусную инфекцию;

находились на вынужденном карантине с сохранением рабочего места, но не зарплаты;

были уволены по основному месту работы не ранее 25 марта;

не получили продление трудового договора с марта или апреля;

попали под сокращение оклада (ставки) не ранее, чем с 25 марта или претерпели снижение дохода за апрель 2020 года на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом с апреля 2019 года по март 2020-го.

Для получения отсрочки клиентам нужно предоставить документ в зависимости от причины: больничный лист и документ о положительном диагнозе COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении и официальные документы от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда или справку о доходах.

Полный перечень подтверждающих документов и регламент обращения опубликован на сайте банка.

Заявление оформляется заемщиком в свободной форме на имя председателя правления ПАО КБ «Центр-инвест», подписывается им собственноручно, предоставляется в банк в виде скан-копии с приложением сканов подтверждающих документов на сайте банка через форму обратной связи. Посещать офис банка для подачи заявления не нужно.

Команда контакт-центра готова проконсультировать клиентов по телефону 88002009929 или 88632000000.