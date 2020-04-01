Власти Краснодара заявили, что все заправки работают как обычно и проблем с топливом нет
В администрации Краснодара 1 апреля рассказали, что после ввода карантина все заправочные станции работают в штатном режиме
Накануне в 18:00 в Краснодарском крае ввели карантин, во время которого запрещено выходить из дома, кроме как в магазин или аптеку, также ограничено передвижение личного транспорта. О карантине граждан предупредили за четыре часа до его начала, что вызвало ажиотаж в магазинах: жители Краснодара массово отправились запасаться продуктами, хоть власти и уверяли, что это лишнее. На въездах в город образовались пробки, так как силовики проверяли прописку людей.
После того, как стало известно о введении карантина, в соцсетях стали появляться слухи о нехватке бензина. Журналист портала Юга.ру проверила две заправки в Юбилейном микрорайоне. Одна из них, на улице Минской, была загружена: машины не помещались на территории АЗС и ждали очереди на правой полосе дороги. Вторая заправка на кольце по улице Алма-Атинской оказалась пустой, однако стоит отметить, что на ней и раньше не было очередей.
«У нас на Московской есть "Роснефть", так там вчера вечером очередь такая была, я таких никогда не видел. Там шесть колонок — и на каждой по десять машин было. То есть они вереницей стояли. А сегодня в обед спокойно заехал заправился, никого нет», — рассказал порталу Юга.ру житель другого района города.
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1 апреля заместитель главы города Дмитрий Логвиненко рассказал, что в Краснодаре 134 заправочных станции, ими управляют 39 организаций. Все АЗС продолжают работать. Кроме того, на 78 из них оборудованы магазины или пункты для приема пищи — сейчас они торгуют продуктами только навынос.
«Ажиотажного спроса на бензин в городе нет. Ппросим жителей, кому он нужен, не волноваться — бензина хватит всем. Топливо, которое требуется для работы АЗС, поступает с четырех краснодарских нефтебаз, которые сейчас работают в штатном режиме. На нефтебазах есть достаточный запас топлива, поэтому никакого дефицита бензина на АЗС Краснодара нет и не будет», — заверил Логвиненко.
Напомним, 1 апреля оперативный штаб сообщил о 7 смертях за последние сутки и 440 новых заболевших коронавирусом в России. Всего количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. На Кубани за последние сутки зарегистровали пять случаев инфицирования COVID-19, теперь в регионе числится 21 зараженный.
На момент выхода новости в мире известно о 877,7 тыс. заболевших, выздоровели 185,2 тыс. человек, умерли 43,5 тыс. человек.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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