Власти Краснодара заявили, что все заправки работают как обычно и проблем с топливом нет

Накануне в 18:00 в Краснодарском крае ввели карантин, во время которого запрещено выходить из дома, кроме как в магазин или аптеку, также ограничено передвижение личного транспорта. О карантине граждан предупредили за четыре часа до его начала, что вызвало ажиотаж в магазинах: жители Краснодара массово отправились запасаться продуктами, хоть власти и уверяли, что это лишнее. На въездах в город образовались пробки, так как силовики проверяли прописку людей.

После того, как стало известно о введении карантина, в соцсетях стали появляться слухи о нехватке бензина. Журналист портала Юга.ру проверила две заправки в Юбилейном микрорайоне. Одна из них, на улице Минской, была загружена: машины не помещались на территории АЗС и ждали очереди на правой полосе дороги. Вторая заправка на кольце по улице Алма-Атинской оказалась пустой, однако стоит отметить, что на ней и раньше не было очередей.

«У нас на Московской есть "Роснефть", так там вчера вечером очередь такая была, я таких никогда не видел. Там шесть колонок — и на каждой по десять машин было. То есть они вереницей стояли. А сегодня в обед спокойно заехал заправился, никого нет», — рассказал порталу Юга.ру житель другого района города.