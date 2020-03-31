Журналисты Юга.ру получили 4 профессиональные премии по итогам 2019 года
В 2019 году журналисты портала Юга.ру были отмечены различными профессиональными премиями за свои материалы
В январе 2020 года в Ростове подвели итогии премии «Искра Юга 2019», организованной журналом «Эксперт». Ее финалистами стали журналисты Юга.ру:
- Иолина Грибкова и ее материал «"После избиения я решил стать открытым и бороться". История краснодарского трансгендерного мужчины» в номинации «Лучшее интервью»;
- Виктор Дереза и материал «Мы же не секта, мы христиане». Как живут молокане в современной России» в номинации «Лучший очерк»;
- Ольга Щербинина и материал «Я не дебил. Почему читать комиксы не стыдно» в номинации «Лучший комментарий»;
- Валерия Дульская и материал «Прокуратура забрала около 20 диких животных у жительницы Новороссийска. Она позвонила нам» в номинации «Лучший дебют».
Лауреатами премии стали Виктор Дереза с материалом «"Зимой здесь лучше не болеть и не умирать". Как живут в отдаленных поселках Апшеронского района» в номинации «Лучший репортаж» и Лада Родчанина с материалом «Что не так с тактильной плиткой в Краснодаре? Рассказывает председатель Общества слепых» в номинации «Лучшая публикация по городскому развитию».
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В марте российская феминистская панк-рок-группа Pussy Riot подвела итоги премии Pussy Riot no domestic violence award. Ее учредили участницы Мария Алехина и Надежда Толоконникова для распространения информации о домашнем насилии в стране. Работы принимали в течение двух месяцев, а специальное жюри провело голосование, итоги которого объявили 10 марта. Так, одной из трех победительниц премии стала журналистка портала Юга.ру Иолина Грибкова. В премии участвовал ее материал «Ответы юриста и психолога "Как распознать домашнее насилие и что делать дальше"».
«На конкурс были присланы очень интересные работы — от текстов в СМИ до отдельных интернет-проектов. Вне зависимости от того, в какой форме были сделаны материалы — это большой шаг вперед для выведения проблемы домашнего насилия в публичное пространство. Наконец многие региональные СМИ стали активнее освещать и выявлять случаи домашнего насилия, рассказывать о том, кто такой "абъюзер" и что такое "харассмент"», — отметила член жюри, адвокат Мари Давтян.
В этом же месяце итоги своей премии подвел проект «Редколлегия», учрежденный благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной журналистики в России. Среди членов жюри в «Редколлегии» — заместитель главного редактора издательского дома «Коммерсантъ» Дмитрий Бутрин, генеральный директор «Forbes. Россия» Эльмар Муртазаев и бывший главный редактор газеты «Ведомости» и Forbes в России, основатель проектов TheBell и «Русские норм» Елизавета Осетинская.
Журналист Юга.ру Виктор Дереза стал лауреатом премии «Редколлегии» за февраль. Его конкурсной работой был материал о том, как изменилась жизнь старообрядцев в Сочи после Олимпиады.
«Я решил, что история кладбища совсем рядом с олимпийским стадионом может быть интересна. И вообще — откуда старообрядцы в Сочи в Адлере? При слове "старообрядцы" все обычно представляют себе бородатых людей в покосившихся избушках в заснеженной Сибири, а вовсе не на берегу моря под пальмами. В общем, мне стало интересно в этом разобраться, в том числе и для себя», — прокомментировал журналист.