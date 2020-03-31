На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение по заморозкам с 1 по 3 апреля

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, в ночные и утренние местами в крае (исключая Сочи) ожидаются заморозки до -1...-5 °С. Во всех районах края есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, в том числе ранних косточковых плодовых культур и семечковых, а также теплолюбивых растений.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01 или 101.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом неделя с 30 марта до 5 апреля по всей России объявлена нерабочей. В эти дни власти попросили жителей страны оставаться дома. В Краснодарском крае запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек. Людям нельзя ходить в парки и на набережные.