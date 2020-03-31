СК «Семья» усилила возможности дистанционной покупки недвижимости

Решение принято для того, чтобы как можно больше клиентов могли купить квартиру, не выходя из дома и не подвергая риску здоровье. Дистанционная покупка квартиры подразумевает следующие этапы:

На сайте застройщика обновлен раздел «Online-сервисы», где можно совершить все этапы сделки дистанционно. Менеджеры компании переведены на удаленную обработку online-запросов.

Все сервисы протестированы и доступны посетителям сайта СК «Семья» с 31 марта.

«Покупка квартиры — важный этап в жизни каждого человека, отсрочка которого из-за пандемии может повлечь серьезные последствия. Экономическая ситуация меняется быстро, и недвижимость остается едва ли не самым надежным вложением средств. В этих условиях мы сделали все, чтобы наши клиенты могли совершить сделку, находясь дома, в безопасности», — сказал гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.

СК «Семья» работает в Краснодарском крае с 2013 года. Каждый объект компании — это отдельный микрорайон со необходимой инфраструктурой, включая школы, детсады, спортивные площадки и парковки. Сейчас компания строит ЖК «Светлоград» и ЖК «Все свои» в Краснодаре и ЖК «Классика» в Новороссийске. За 6 лет построено и сдано в срок 17 жилых домов, включая ЖК «Андерсен» на улице Восточно-Кругликовской. В домах, построенных СК «Семья» живут около 3 тыс. семей.