СК «Семья» усилила возможности дистанционной покупки недвижимости
31 марта СК «Семья» объявила об усилении возможностей для удаленной покупки недвижимости
На сайте застройщика обновлен раздел «Online-сервисы», где можно совершить все этапы сделки дистанционно. Менеджеры компании переведены на удаленную обработку online-запросов.
Решение принято для того, чтобы как можно больше клиентов могли купить квартиру, не выходя из дома и не подвергая риску здоровье. Дистанционная покупка квартиры подразумевает следующие этапы:
- Консультации менеджера, доступные 7 дней в неделю. Специалист предложит покупателю оптимальные варианты жилья и ответит на вопросы по телефону, Skype или в мессенджерах.
- Онлайн-экскурсии, после которых можно выбрать квартиру и забронировать ее на 14 дней. При этом фиксируется и стоимость квадратного метра.
- Оформление ипотеки онлайн (при необходимости). Ипотечные консультанты направят документы клиента в финансовые организации и сообщат о решении.
- Оформление удаленной сделки: юристы застройщика подпишут нужные документы и отправят их в Росреестр.
Все сервисы протестированы и доступны посетителям сайта СК «Семья» с 31 марта.
«Покупка квартиры — важный этап в жизни каждого человека, отсрочка которого из-за пандемии может повлечь серьезные последствия. Экономическая ситуация меняется быстро, и недвижимость остается едва ли не самым надежным вложением средств. В этих условиях мы сделали все, чтобы наши клиенты могли совершить сделку, находясь дома, в безопасности», — сказал гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.
СК «Семья» работает в Краснодарском крае с 2013 года. Каждый объект компании — это отдельный микрорайон со необходимой инфраструктурой, включая школы, детсады, спортивные площадки и парковки. Сейчас компания строит ЖК «Светлоград» и ЖК «Все свои» в Краснодаре и ЖК «Классика» в Новороссийске. За 6 лет построено и сдано в срок 17 жилых домов, включая ЖК «Андерсен» на улице Восточно-Кругликовской. В домах, построенных СК «Семья» живут около 3 тыс. семей.