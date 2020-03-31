В Роспотребнадзоре заявили, что создали «высокоточный тест» на коронавирус

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Вирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. В редких случаях инфекция может передаться через прикосновение к загрязненной поверхности, например, дверной ручке: заражение происходит, когда человек трогает грязными руками рот, нос или глаза.

В январе китайские ученые расшифровали генетический код вируса и поделились данными с мировым научным сообществом. После этого многие страны приступили к разработке вакцины. В России к 20 марта разработали шесть прототипов вакцины. А 28 марта Федеральное медико-биологическое агентство России заявило, что научно-производственный центр «Фармзащита» разработал схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина.

31 марта на сайте Роспотребнадзора опубликовали сообщение, что ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (занимается координацией и экспертизой научно-исследовательских работ по проблемам эпидемиологии и инфекционной патологи) создали новый тест на коронавирус. Ведомство утверждает, что массовое тестирование на COVID-19 поможет остановить распространение инфекции, выявить заболевших на ранних стадиях, а также носителей вируса, не имеющих симптомов заболевания, написал RT .

Тест прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в России. В ведомстве заявили, что новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности, а также позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других родственных вирусов. Кроме того, этот набор реагентов не дает перекрестной (ложно-положительной) реакции.

Как писали Юга.ру, с 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса. На момент выхода новости в мире известно о 786,2 тыс. заболевших, выздоровели 166 тыс. человек, умерли 37,8 тыс. человек. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день 14 пациентов остаются на лечении в крае, одна женщина, находившаяся на Кубани проездом, лечится в Москве.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».