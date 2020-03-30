В Адыгее в 2020 году собираются улучшить жилищные условия 171 молодой семьи

В Адыгее в 2020 году 171 молодой семье собираются предоставить субсидии из бюджетных средств для приобретения нового жилья

Размер субсидии составит до 35% от стоимости жилья. Он зависит от количества членов семьи и стоимости квадратного метра в месте, где она проживает. Всего на улучшение жилищных условий молодым семьям направили 166,5 млн рублей, сообщили 30 марта порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи. В пресс-службе администрации республики уточнили, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов распорядился до 1 апреля вручить семьям сертификаты. При этом торжественную церемонию отменили из-за ситуации с коронавирусом.