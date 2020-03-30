В Адыгее в 2020 году собираются улучшить жилищные условия 171 молодой семьи
В Адыгее в 2020 году 171 молодой семье собираются предоставить субсидии из бюджетных средств для приобретения нового жилья
Размер субсидии составит до 35% от стоимости жилья. Он зависит от количества членов семьи и стоимости квадратного метра в месте, где она проживает. Всего на улучшение жилищных условий молодым семьям направили 166,5 млн рублей, сообщили 30 марта порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи.
В пресс-службе администрации республики уточнили, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов распорядился до 1 апреля вручить семьям сертификаты. При этом торжественную церемонию отменили из-за ситуации с коронавирусом.
«К сожалению, торжественную церемонию вручения сертификатов сейчас мы провести не можем. Самое главное — это забота о здоровье людей. Уверен, все понимают ситуацию с коронавирусом. Но ограничительные мероприятия — не повод не выполнять социальные обязательства перед жителями республики», — отметил Кумпилов.
За время действия соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ с 2006 по 2019 год государственную поддержку по улучшению жилищных условий в республике оказали более 2 тыс. семей.
В декабре 2019 года Юга.ру писали, что в республике увеличили объем помощи молодым семьям на покупку нового жилья.